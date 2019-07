Poletje je v polnem razmahu. Temu primerno so razpoložene tudi zvezdne sile, ki skačejo v morje, plavajo, se sončijo ali hladijo in zganjajo poletne vragolije. V kopalkah ali delno brez.

Sinova Sebastiana Cavazze in Alenke Bratušek sta strup za mladenke Glavnina zvezdniške elite neumorno kroži od plaže do plaže, zato je v poletno rumeni literaturi opaziti pomanjkanje novic, ki zadevajo življenjske peripetije najslavnejših med slavnimi. Ker očitno nimajo časa za bolj poglobljene pogovore z mediji, raje pridno zalagajo družbena omrežja s fotografijami z raznoraznih plaž in potovanj. In ob takšnih trenutkih napoči čas, da iz ozadja pokuka na plan zvezdniška kasta B-razreda ali celo podmladek elite A. »Sinovi znanih staršev – pametni, lepi in mladi« se glasi naslov članka v reviji Suzy, kjer so se lotili nove generacije znanih staršev in preverili, koliko talenta so podedovali. Luka Pascal je eden izmed njih. »Tretja generacija rodbine Cavazza in eden tistih, ki se ne bo podal po igralskih stopinjah očeta Sebastiana,« so zapisali v Suzy. Luko namreč bolj navdušujejo naravoslovne vede, turizem in podjetništvo, zato se je vpisal na naravoslovno fakulteto in takoj postal študentski funkcionar na področju športa in turizma. Je pa po očetu podedoval višino in privlačnost, saj velja za pravega zapeljivca, so še zapisali in dodali, da svojega videza ne izkorišča za lomljenje ženskih src. Po ugotovitvah taistih ocenjevalcev je tudi sin ministrice Alenke Bratušek, nogometaš in študent strojništva Oskar Cvjetičanin, pravi strup za ženski spol, saj je »zelo pozoren, čustven in spoštljiv mladenič, ki med prijatelji velja za dobričino, zato so vsi radi v njegovi družbi«. Tudi v reviji Zvezde Lady so se posvetili zvezdniškemu podmladku in kar dve strani namenili še enemu sinu znanih staršev. Kot so javno razglasili, je Črt Predin, sin pevca Zorana Predina in igralke Barbare Lapajne, prav poseben fant, saj je pameten, razgledan in komunikativen. Letos je končal prvi razred gimnazije in je velik ljubitelj živali, predvsem ptic. Zato so mu starši kupili sončno papigo Loti in se z njo in sinom tudi z veseljem fotografirali za radovedne bralce. Loti je pisana, izvira iz Brazilije in zna govoriti. Za zdaj je osvojila besede, Loti, Črt, hello in pup, kar je izraz za kakanje. Jo pa Črt trenutno uči izgovoriti še besedo bači, kar pa ji ne gre dobro od rok.

Bronja Žakelj je molzla krave, Frenka Nove ni strah kopanja v globoki morski vodi Zdaj pa med elito B-razreda, ki se ne pojavlja tako pogosto na straneh, ki skrbijo za dobro informirano ljudstvo. Nekateri so v srednji razred padli iz A-razreda, drugi pa se na lestvico pomembnosti slovenske estrade šele vzpenjajo. Ena izmed tistih, ki so se šele začeli pojavljati v pogrošnem tisku, je pisateljica Bronja Žakelj, letošnja dobitnica literarne nagrade kresnik. Za revijo Zvezde Lady se je razgovorila o spominih na počitnice z grenkim priokusom. Kot je razložila, je starši niso pustili na letovanja, ker je jedla omet in so se bali, da ga bo jedla tudi na morju ter jim s tem povzročala dodatne stroške. Kasneje si je želela, da bi šla v delovno brigado, ker sta jo navdihovala dviganje zastave in misel na to, da se bo najedla klobas. A se ji ni uresničila niti ta želja. Je šla pa zato na kmetijo, kjer je žela ajdo, kosila travo in molzla krave, povrhu pa je s sosedovim fantom na veselici še zaplesala svoj prvi pravi ples. Glasbenik Frenk Nova je v nasprotju z Bronjo v revijalnem tisku zvezda stalnica. V reviji Zvezde Lady je dobil priložnost obujati spomine na počitniške radosti. »Je eden tistih, ki ga kopanje v globoki morski vodi ne prestraši, čeprav je gledal številne filme o morskih psih,« se glasi uvod v Frenkove počitniške avanture. Sicer ni razlagal, kje je ali kam bo šel na počitnice, temveč je obujal spomine na že minula počitniška junaštva. Nekoč se je, kot je začel pripoved, v Črni gori s skupino ljudi odpravil na kopanje na najgloblji točki Jadranskega morja, ki doseže 1233 metrov. »Med kopanjem so vsi kričali in tulili, zame pa je bil to enkraten dogodek,« je povedal Frenk. No, pa tudi z delfini je že plaval, ampak ne v Jadranu, temveč na Tajskem. Še en nekdanji zvezdnik prvega kova je obujal spomine na preteklost. Ni se sicer hvalil z morskimi junaštvi, temveč se je posvetil bolj strokovnim temam. Edvin Fliser, letošnji dobitnik žarometa za življenjsko delo, je za revijo Obrazi razložil, da opaža očitno razliko med novodobnimi glasbeniki in tistimi, ki so ustvarjali v zlatih časih slovenske popevke. Novi glasbeni trendi so mu povsem tuji, saj ugotavlja, da gre za neko novo smer. »Naj gre mladina v to smer, meni je to tuje in nevšečno. Včasih se ob spremljanju tega začnem spraševati, kam vse to skupaj vodi,« je povedal Fliser.