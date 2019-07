Prejšnji teden smo poročali o uspešnem združenem vzponu več manjših odprav na Nanga Parbat (8125 metrov). Med njimi sta bila katalonski gornik Sergi Mingote, ki je v zadnjem letu preplezal brez pomoči nosačev in dodatnega kisika že peti osemtisočak, in gornica iz Andore, »visokogorska instagramerka« Stefi Troguet, ki je osvojila svoj prvi osemtisočak, pri tem pa ni pozabila na svoj zaščitni znak in je stopila na vrh gore z živo rdeče naličenimi ustnicami. Prav ona je na družbenih omrežjih razkrila, da se je na Ubijalsko goro povzpela s pomočjo Nirmala Purje in njegove ekipe.

Gurka Purja, ki lovi osvojitev vseh 14 osemtisočakov v sedmih mesecih letošnje sezone, je spomladi splezal na šest osemtisočakov (Anapurno, Daulagiri, Kangčendzengo, Everest, Lotse in Makalu), vse je preplezal s pomočjo dodatnega kisika, v juliju je načrtoval vzpone na pet osemtisočakov v Karakorumu, a je moral zaradi pomanjkanja denarja izvedbo svojega projekta Possible 14/7 prestaviti. V začetku meseca se je nekoliko diskretno pojavil na Nanga Parbatu in skupaj s svojimi petimi šerpami pomagal do vrha gore napeljati fiksne vrvi ter s tem omogočil vzpone tudi vsem drugim gornikom. Purja, ki je od pomladi osvojil že sedmi osemtisočak, je zdaj na polovici cilja, do začetka avgusta pa se namerava povzpeti še na Gašerbrum I in II, Broad Peak in K2.

Mingote, ki je vzpon na Nanga Parbat ocenil kot enega izmed svojih dveh najtežjih (poleg lanskega sestopa s K2), se je že napotil proti skupini Gašerbrumov. Z dvojno dovolilnico za vzpon na Gašerbrum I in II upa, da bo v prihodnjih dneh (tednih) osvojil še svoj šesti in sedmi osemtisočak v enem letu. Vrh Hidden Peaka, kot tudi pravijo Gašerbrumu I (8080 m), je pred tednom dni kot prva letos osvojila tričlanska korejska odprava pod vodstvom Kima Hongbina, v njej sta bila tudi šerpa Pechhumbe in pakistanski gornik Muhammad. Na sosednjem Gašerbrumu II (8035 m) uživata v navezi Romun Alex Gavan in Kanadčan Don Bowie (ki je spomladi že splezal na Anapurno), tam pa je tudi Italijan Marco Confortola, ki naskakuje svoj enajsti osemtisočak. V baznem taboru je pozdravil Španko Mario Cardell in slovitega Rusa Denisa Urubka, ki sta začela aklimatizacijo po normalni smeri na Gašerbrum II (tam je Urubko pred leti že plezal z italijanskim asom Simonejem Morom), potem pa se bosta lotila plezanja prvenstvene smeri.