V sredo, 3. julija, sta ob enih zjutraj iz četrtega višinskega tabora proti vrhu Nanga Parbata, z 8126 metri nadmorske višine devete najvišje gore na svetu, krenila dva zelo zanimiva alpinista, Katalonec Sergi Mingote in prebivalka kneževine Andore Stefi Troguet, in se po dolgih urah boja z globokim snegom prebila na vrh.

Sergi Mingote, ki je maja opravil vzpon brez dodatnega kisika na Lotse, načrt, da spleza še na Everest in Kančendzengo, pa sta mu preprečila vnetje pljuč in počeno rebro, je lansko poletje (prav tako brez dodatnega kisika) splezal na tri osemtisočake: 16. julija na Broad Peak, potem pa še na K2 in Manaslu. Zdaj bo po Nanga Parbatu verjetno poskušal osvojiti dva karakorumska osemtisočaka, Gašerbrum I in II.

Stefi Troguet je posebna zgodba. Petindvajsetletnica sama sebe imenuje »visokogorska instagramerka«, na twitterju se predstavlja kot »normalno dekle, ki lovi vrhove z rdečo šminko«, je nekdanja športna plezalka, ki ima za seboj spodobne vzpone v Alpah, Andih, na Aljaski in Himalaji, odlična pa je tudi v turnem smučanju. Za svoj prepoznavni znak si je izbrala živo rdeče naličene ustnice, pozorno pa izbira tudi vpadljive barvne kombinacije bund, kombinezonov, čevljev in druge alpinistične garderobe. Iz njenih videoposnetkov je videti, da tudi pri zahtevnih vzponih pleza enako fanatično kot kdor koli drug, njenega prešernega razpoloženja pa ne zmoti niti snežni metež.

Združeni v snegu

Za Mingotejem in Troguetovo so proti vrhu Nanga Parbata krenili še Rusa Vitalij Lazo in Anton Pugovkin, ki sta načrtovala smučarski spust prek diamirske stene, ter italijanski smučar in snemalec Cala Cimenti, ki pripravlja dokumentarni film o smučarski odpravi na ubijalsko goro. Italijan je z vrha tudi začel smučati, vendar do konca prejšnjega tedna še ni sporočil, ali je spust tudi uspešno (neprekinjeno) končal.

Plezalci, ki so v prejšnjem tednu osvajali Nanga Parbat, so sicer plezali v zelo težkih razmerah, marsikje so morali gaziti sneg, ki je segal do pasu. V drugem višinskem taboru, kjer jih je za dlje časa ustavil snežni vihar, so Mingote, Brazilec Moesses Fiamoncini, italijansko-ruska smučarska ekipa in Troguetova z Alijem Sadparo, najboljšim pakistanskim alpinistom (Nanga Parbat je leta 2016 skupaj z Italijanom Simonejem Morom in Špancem Alexom Txikonom kot prvi splezal pozimi, letos spomladi pa je bil že na Lotseju in Makaluju), sklenili zavezništvo in se skupaj lotili plezanja v globokem snegu in megli. Kaj takšnega se v himalajskih odpravah le redko zgodi.

Spletna stran Mountain.ru je sicer poročala, da se je na vrh Nanga Parbata že 1. julija povzpel francoski plezalec Boris Langenstein, hkrati pa se je po internetu razširila novica, da je v bazni tabor pod ubijalsko goro prispel Nirmal Purba skupaj s petimi šerpami. Nims je spomladi v manj kot mesecu dni splezal na šest osemtisočakov (Anapurno, Daulagiri, Kangčendzengo, Everest, Lotse in Makalu), vse je preplezal s pomočjo dodatnega kisika, v juliju je načrtoval vzpone na pet osemtisočakov v Karakorumu, a je moral zaradi pomanjkanja denarja izvedbo svojega projekta Possible 14/7 prestaviti za mesec dni. Zdaj je videti, da bo svoj projekt le nadaljeval.