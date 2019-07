V sredo ob pol devetih zvečer so gorski reševalci iz Kamnika prejeli klic v sili, saj so trije francoski planinci obtičali na poledenelem terenu pod Skuto, z 2523 metri tretjim najvišjim vrhom v osrčju Kamniško Savinjskih Alp. »Ko se pošten Zemljan že pripravlja k zasluženemu počitku, prileti SMS. Naslovnik me ne osreči, planinci potrebujejo pomoč,« je po nočni reševalni akciji v kratkem zapisu misli strnil kamniški gorski reševalec Simon Kurinčič.

Trojica ni mogla ne naprej ne nazaj, ujeta je bila v strmem, poledenelem snežišču med Skuto in bivakom pod Skuto. Deževalo je, zeblo jih je. »Nekateri so bili celo z nizkimi čevlji,« Kurinčič opiše razmere. S helikopterjem si pri reševanju ne bodo mogli pomagati, saj je ekipa že zaključila dežurstvo, če bi trojica na pomoč poklicala kakšno uro prej, pa bi bil razplet verjetno hitrejši. Prve prejete koordinate niso prave, z nekaj truda in dogovarjanja dobijo prave. »Na klasičnem mestu, vedno znova,« Kurinčič komentira lokacijo, kjer se je trojica zataknila.

Na varnem šele devet ur po klicu na pomoč

Štiri ure in pol po klicu na pomoč reševalci najdejo planince. »Ekipa je do njih prispela okoli prve ure zjutraj. Z vrvno ograjo in sekanjem stopinj v zbit sneg so jih spravili na varno. Sledil je dolg sestop v dolino, kamor so utrujeni, mokri in neprespani prispeli okoli pete ure zjutraj,« vse predobro poznano in že mnogokrat slišano zgodbo opiše reševalec. »Vsakodnevna opozorila medijev ne zaležejo nič,« se huduje in opozori na zimske razmere ponekod v hribih. Na nekaterih območjih namreč še vedno vztraja sneg, strma snežišča z zbitim, celo ledenim snegom pa je treba prečiti, kar je možno samo z ustrezno opremo in znanjem.

Tragičnih nesreč v gorah, kakor tudi reševalnih akcij izgubljenih, izmučenih in neprimerno opremljenih planincev je v slovenskih gorah iz leta v leto več. Naši gorski reševalci so kljub rednim opozorilom Planinske zveze Slovenije še pred vrhuncem sezone (pre)obremenjeni, letos so namreč posredovali že več kot 250-krat (lani v celem letu 537-krat). Pohodniki se lahko nevarnim situacijam in nevšečnostim izognejo s spremljanjem vremenske napovedi in razmer v gorah, primerno obutvijo in opremo. tak