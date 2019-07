Oblasti v Nepalu in na Kitajskem so objavile uradne podatke o številu plezalcev, ki so v maju osvojili vrh Everesta, najvišje gore na svetu. Skupaj se je z južne in severne strani gore na vrh povzpelo 885 gornikov. V tej številki so zajeti tako tuji kot nepalski in kitajski (tibetanski) plezalci in pomeni nov rekord v številu ljudi, ki so v eni (pomladni) sezoni osvojili Everest, saj je višja tudi od lanske sezone, ko se je na Everest povzpelo 807 gornikov.

Kot po navadi se je več gornikov povzpelo z južne, nepalske strani. Po podatkih nepalskega ministrstva za kulturo, turizem in civilno letalstvo jih je bilo 644. Na tibetanski strani so morali gorniki dlje čakati, da so šerpe napeljali fiksne vrvi do vrha gore, zaradi vremenskega okna v poznem maju pa se jih je lahko po poročanju kitajske agencije Xinhua na vrh povzpelo skupaj 241.

Tragična plat letošnjih vzponov na Everest je bilo 11 smrtnih žrtev. Več jih je v eni sezoni umrlo le leta 2014, ko je plaz na ledeniku Khumbu pokončal 16 šerp, in leto pozneje, ko je zaradi posledic močnega potresa na Everestu izgubilo življenje 19 gornikov. Med vzroki za smrt letošnjih žrtev niso bili skrajni vremenski pogoji, ampak zdrsi in padci, podhladitve, najpogosteje pa, kot je videti, višinska bolezen. Dolge kolone čakajočih pod vrhom Everesta naj bi po poročanju nepalskega časopisa Himalayan Times posredno botrovale vsaj štirim letošnjim smrtnim primerom.