Danes se bomo lotili glasbenikov, pri katerih se za spodobno vrnitev šteje ponovna uvrstitev na glasbene lestvice. Pri deseterici, kot boste opazili, največkrat ne gre samo za vrnitev med popularne, ampak tudi za spremembo glasbenega sloga, spremeni pa se tudi zunanji videz izvajalca. Lahko bi rekli, da so glasbeniki starejši, izkušenejši, bolj zreli. Ob krajših biografijah smo poudarili tudi zadnjo uvrstitev na lestvice in po vrnitvi spet prvo uvrstitev, prvi uspeh.

Elvis Presley Največji ameriški pop pevec (1935–1977) – doma je bil iz Memphisa – je prve uspešnice izdal leta 1954. Na prvih mestih ameriške lestvice je kraljeval leta 1956 s petimi skladbami: Heartbreak Hotel, I Want You, I Need You, I Love You, Don't Be Cruel Hound Dog in Love me Tender. Elvis je postal seks simbol, simbol glasbene revolucije in začetnik rokenrola. Leta 1962 je zadnjič dosegel prvo mesto s skladbo Good Luck Charm. Potem se je začelo dolgo obdobje, v katerem ni žel večjih uspehov. Od leta 1964 do leta 1968 je imel Elvis na lestvicah samo eno skladbo med desetimi, šlo je Crying in the Chapel iz leta 1965. Vmes je sicer snemal filme, a želel si je nazaj med najboljše. Za vrnitev se šteje 3. december 1968, ko so na televiziji predvajali njegovo oddajo Elvis. Šlo je za njegov prvi nastop pred občinstvom od leta 1961 in odziv je bil neverjeten. Po letu 1968 je izdal nekaj svojih najboljših, bolj resnih skladb – Suspicious Minds, Don't Cry Daddy, In the Ghetto, Kentucky Rain – ter podpisal nekaj za takratne čase neverjetnih koncertnih pogodb. Tudi znamenito pogodbo z International Hotel v Las Vegasu, po kateri naj bi pel na 57 nastopih.

Tina Turner Tina Turner se je rodila v Tennesseeju (1939). Pri osemnajstih se je poročila z Ikom Turnerjem, s katerim je sodelovala pri projektu Ike&Tina Turner. Posnela sta nekaj uspešnic: A Fool in Love, River Deep, Mountain High in Proud Mary. Ko se je z Ikom leta 1968 ločila, je posnela nekaj manj uspešnih albumov, leta 1984 pa je prišla ena najbolj prodajanih plošč vseh časov – Private Dancer. Sledile so Break Every Rule, Foreign Affair, Wildest Dream… Med malimi ploščami so bile na prvih mestih What's Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero, Tonight…

Santana Mehiški kitarist Carlos Santana (1947) velja za enega najboljših kitaristov vseh časov. Znan je po svojem mešanju latino, jazz in pop glasbe. Leta 1969 je s svojim bendom Santana nastopil na največjem glasbenem festivalu v Woodstocku. V šestdesetih in sedemdesetih je žel velike uspehe z uspešnicami Evil Ways, Samba Pa Ti, Oye Como Va, Black Magic Woman, potem pa je nastopal na koncertih in snemal manj komercialne plošče. Vrnil se je leta 1999 z albumom Supernatural, na katerem sta dve mega uspešnici, ki sta bila na prvih mestih lestvic: Smooth in Maria, Maria.

Bee Gees V Brisbanu so leta 1958 bratje Robin, Barry in Maurice Gibb s prijatelji ustanovili pop skupino Bee Gees. Fantje so bili rojeni na otoku Man, a so otroštvo preživeli v Avstraliji. V šestdesetih so imeli kar nekaj velikih uspešnic, najvišje so se povzpeli z I Started a Joke, Massachusetts in Don’t Forget to Remember Me. Po razmeroma slabem uvodu v sedemdeseta so se preusmerili v disco glasbo. Posneli so nekaj hitov in leta 1977 eno največjih filmskih plošč vseh časov Saturday Night Fever, na kateri je bilo pet orjaških uspešnic, tudi največja Stayin’ Alive.

Roy Orbison Pevec iz Teksasa (1936–1988) je v zgodnjih šestdesetih osvojil lestvice s serijo simpatičnih balad in poskočnic, na prvo mesto je prišel z Running Scarred in z Oh, Pretty Woman. Vrnil se je veliko kasneje, po zaslugi filma Davida Lyncha Modri žamet (1986), v katerem je dovolil predvajanje svoje uspešnice In Dreams. Publika je bila navdušena, veliki Roy Orbison je bil nazaj in jeseni leta 1988 je posnel album Mystery Girl, ki se je dobro prodajal in osvojil nekaj prvih mest ter nosil uspešne single. A Orbison popolnega comebacka ni dočakal, decembra 1988 je zaradi srčnega napada umrl.

Herb Alpert Ameriški trobentač, skladatelj in producent, pa tudi ustanovitelj založne A&M, Herbert Alpert (1935) je ena najpomembnejših osebnosti v ameriški popularni glasbi. S svojim bendom Tijuana Brass je igral lahko instrumentalno glasbo, se redno uvrščal na vrhove lestvic in pobiral grammyje. Po letu 1968 je šlo vse navzdol, lestvice ga niso več hotele. Do leta 1979, ko je posnel album Rise. Milijonske naklade in prva mesta lestvic je še utrdila uspešnica enakega naslova. A bodimo odkriti: vpliven Rolling Stone je ambientalni plesni latino skladbi naklonil pošteno dvojko.

Tom Jones Za mnoge najboljši še živeči pop pevec na svetu, v Walesu rojen sir Thomas John Woodward (1940), ima za seboj izredno dolgo kariero. Prve uspešnice je posnel v šestdesetih (It's Not Unusual, What's New Pussycat?, Green, Green Grass of Home…), nazadnje je bil visoko na lestvicah leta 1972 (The Young New Mexican Puppeteer). In potem se je vrnil. Dvakrat. Prvič sredi osemdesetih s skladbama A Boy From Nowhere in Kiss, potem pa še leta 2000 s svojo najboljšo veliko ploščo duetov Reload, s katere je največ dosegla skladba Sex Bomb.

James Brown Oče ameriškega soula (1933–2006), glasbenik, ki je imel velik vpliv na razvoj celotne popularne glasbe, se je po glasbenih lestvicah bolj ali manj uspešno sprehajal od leta 1956, ko je izdal prvo ploščo Please, Please, Please. Ob mnogih težavah, ki jih je imel v osebnem življenju – med drugim je bil enkrat obsojen na tri leta, naslednjič na šest let zapora, poleg tega so ga še štirikrat aretirali zaradi nasilja nad tretjo ženo – si je najdaljši odmor privoščil med leti 1975 in 1986, ko se je na lestvice vrnil z eno svojih najbolj prodajanih skladb Living in America.

Yes Angleški psihedelični progresivni rock bend je nastal v Londonu leta 1968. Sestavljali so ga Jon Anderson, Chris Squire, Peter Banks, Tony Kaye in Bill Bruford. Snemali so konceptualne albume in redko tudi male plošče. Po rahlo pozabljeni rokerski karieri so se vrnili leta 1983 z albumom 90125, s katerega je velika uspešnica Owner of the Lonely Hearts, ki jo je do skrajnosti spromovirala glasbena televizija MTV. Jasno, Yes so v ta namen malce prilagodili svoj glasbeni slog. Povedano drugače: namesto psihedeličnega rocka so ponudili šlager v slogu osemdesetih.