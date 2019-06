Napolnjene Stožice so nestrpno pričakale koncert, ki ga je 15 minut po napovedani uri gostitelj, oblečen v britansko zastavo, najavil: "Dober večer, pozdravite spet Marka Knopflerja v Ljubljani."

Na Škotskem rojeni glasbenik, ki bo avgusta dopolnil 70 let, ga je uvedel s pesmijo na delavsko tematiko Why Aye Man s tretjega samostojnega albuma The Ragpicker's Dream in že na začetku s spremljevalnimi glasbeniki, ki so s seboj pripeljali bogat instrumentarij, nakazal, da bo nastop bolj kot rockovsko obarvan z večminutnimi umirjenimi in liričnimi toni, med katerimi se znajdejo najrazličnejši glasbeni vplivi, od folka in tradicij, značilnih za evropski sever, do latina in reggaeja.

Prek starejših pesmi iz samostojne kariere Corned Beef City in Sailing to Philadelphia je nato že v začetnem delu izvedel tudi skladbi Dire Straitsov Once Upon a Time in the West ter Romeo and Juliet. Zatem se je zahvalil za sprejem in izrazil veselje, da se je vrnil. Na istem prizorišču je nastopil že leta 2013, pred tem je koncertiral tudi v Hali Tivoli.

"Mislim, da bi se moral upokojiti, a uživam, da igram. Kaj naj storim," je dejal pred prvo novo pesmijo My Bacon Roll z lani izdanega albuma Down The Road Wherever, ki ga predstavlja na turneji. Naslednja novost je bila Matchstick Man o popotniku, ki se na božič vrne domov, avtobiografska pesem o vračanju v domači Newcastle z avtoštopom, ki je bil nekaj običajnega pred leti, ko je s kitaro v torbi prepotoval Evropo. "Kako se v Ljubljani reče hitchhiking? Stopati," se je šalil Knopfler.

Koncert je bil preplet njegove celotne diskografije, tudi s pesmimi, kot so Heart Full of Holes, Postcards from Paraguay in Done with Bonaparte ter Your Latest Trick in On Every Street, ponovno iz časa Dire Straitsov. Z reminiscenco na nekdanjo skupino, v kateri je ustvarjal klasični rock, ga je s priznanimi glasbeniki - med njimi so klaviaturist Guy Fletcher, pianist Jim Cox, flavtist Mike McGoldrick ter tolkalca Danny Cummings in Ian Thomas, nova pa sta saksofonist Graeme Blebins in trobentač Tom Walsh -, pripeljal tudi do zaključka.

Ko je za dodatek odigral Money for Nothing in So Far Away s prepoznavnega modrega albuma Brothers in Arms, ga je velik del dvorane zabeležil na telefonu, za dokončno slovo pa je občinstvu, v katerem je bilo veliko hrvaških oboževalcev, namenil še instrumentalni "odhod domov" - Going Home.

To je bil edini večer z njegovo glasbo v tem delu Evrope, preden bo v ponedeljek nadaljeval v Nemčiji.