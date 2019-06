V dvorani Stožice bodo odmevale njegove legendarne pesmi kot so Money For Nothing, Brothers in Arms, Sultans Of Swing, Romeo & Juliet in Walk Of Life. Mnoge njegove pesmi so postale klasike. Prodal je več kot 120 milijonov albumov, tako z zasedbo Dire Straits kot na poti samostojne kariere. V novembru je svoje oboževalce razveselil z devetim samostojnim studijskim albumom Down the Road Anywhere. Turneje, kjer sodeluje z razširjeno 10-člansko zasedbo, so vedno kot sestavni del procesa izdaje albuma.

»Moje pesmi so narejene za izvajanje v živo. Všeč mi je celoten proces njihovega nastajanja, nato pa jih posnamem z bendom, a najboljši del pride potem, ko jih igramo v živo na koncertih. Uživam v celotnem cirkusu, ki potuje od mesta do mesta in sodelovati s takimi glasbeniki je popoln užitek. Zelo se že veselim,« je povedal Knopfler.

Z zasedbo bo igral izbor novih pesmi, med katere bodo vpleti nekatere stare zimzelene pesmi iz njegovega neverjetnega kataloga s kakšnim presenečenjem za povrhu. Če se vrnemo na Knopflerjev nov album - na njem je 14 nepozabno elegantnih pesmi, ki jih navdihuje širok spekter vplivov: tako njegovi zgodnji dnevi v Deptfordu z zasedbo Dire Straits, ko je bil nogometni navdušenec, izgubljen v čudnem mestu, ko je s koncertov štopal domov v snegu, ali ko je postopal v zakotnih lokalnih gostilnah. Vsekakor ima Mark oko poeta za pripovedovanje podrobnosti, s katerimi je v svoje pesmi vtisnil edinstveno psihogeografijo z njegovim toplim in božajočim glasom in bogato melodiko na kitari, ki jo igra tako brezhibno in vznemirljivo kot smo je pri njem že navajeni.