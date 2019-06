100 Posto Lud – Giuliano »Otopila si zimu / probudila si more, oseku i plimu / tvoje note baš mi stoje / obojila si zlatom sive dane moje / i super mi je sve, super zbog tebe.« Verjetno ni veliko slovenskih državljanov, ki ne razumejo prepričljivih stihov, poezije Nenada Ninčevića. Glasba je delo Branimirja Mihaljevića, v slogu blizu Oliverju Dragojeviću in Gibonniju pa poje Giuliano, natančneje Giuliano Đanić, sicer 46-letni splitski pevec, ki je v začetku kariere prepeval z manj znanimi ansambli pompoznih imen: Kleopatra, Zippo, Apokalipsa in Feeling, potem pa se je odločil za solistično kariero. Nastopal je na splitskem popevkarskem festivalu, prepeval je z Marjanom Banom in s hollywoodskim lepotcem Goranom Višnjićem posnel svojo različico skladbe Sa tvojih usana. Giuliano se je dogajal v rock operah Gubec beg in Jesus Christ Superstar in se za nekaj trenutkov pokazal celo v sedmi sezoni Igre prestolov. Nastopal je za zelo širok spekter hrvaških političnih strank, zadnja leta pa ni imel večjih uspehov. Do letošnjega maja. Mimogrede, pri skladbi 100 Posto Lud ga spremlja ansambel Diktatori.

Ne postojim kad nisi tu – Jure Brkljača »Kao svijetlo u daljini / koju gledam cijelu noć / moje srce gori za te / tebe zove upomoć,« prepeva Jure Brkljača v skladbi, ki je na letošnji Dori dosegla sedmo mesto. Balada Miroslava Rusa in Mihaela Bluma je zelo podobna nekaterim uspešnicam Oliverja Dragojevića. Ali kot je na spletu zapisal oboževalec: v skladbi je nekaj Oliverjevega. A 24-letni Zadarčan Jure Brkljača, ki je bil leta 2015 finalist hrvaškega spektakla The Voice (zmagala je Nina Kraljić), pravi, da ne želi biti novi Oliver, ker Oliverja nihče ne more naslediti.

Reful vitra – Klapa Cambi Posebnost dalmatinske muzike so tudi tako imenovane klape, manjši tradicionalni zborovski sestavi, ki jih še posebej radi poslušamo v Sloveniji. Navadno prepevajo stare hrvaške in dalmatinske šlagerje ter so tudi v slovenskih dvoranah dobrodošli gostje. Klapa Cambi iz Kaštela Kambelovac je nastala že leta 1986 in je od takrat zapela veliko uspešnic ter doživela tudi mnogo sprememb. Njena zadnja uspešnica je samokritična balada Reful vitra: »A bi li život me opeka, / da joj nisan svoje reka,/ to nisan ja… i neću sebi to oprostit…«

Prolječe – ITD band Miroslav Drljača Rus je podpisan pod skladbo Pomlad ITD banda, ki sumljivo spominja na dediščino ljubezenskih pesmi Johnnyja Štulića. »Uz prvu kavu sjetim se / Tvog vrata kako miriše / Dok vozim praznom ulicom / Znam da sam još u srcu tvom.« Sliši se domače, za tisto malo drugače pa poskrbi violina, ki pomaga kantrijevskemu ritmu. Še stavek o ITD bandu: doma so iz Vrginmosta, igrali so že v sedemdesetih in imeli uspešnice v osemdesetih, pred leti so razpadli, letos pa so se vrnili s skladbo, ki je bila sredi junija na četrtem mestu lestvice Radia Dalmacija.

U zagrljaju spašeni – Marko i Nela Antonela Đinđić - Nela in Marko Kutlić sta pevca, ki sta napisala glasbo in prepevata stihe Aleksandra Čubrila: »Kada spoje se / davno raspuknuti dijelovi / mi samo šutimo / u zagrljaju spašeni.« Klasičen popevkarski duet za vsa obdobja, ki ni daleč od Princeze Sladjane Milošević in Dada Topića. Mimogrede, Marko in Antonela sta postala par po tem, ko sta sodelovala v televizijski oddaji A strana. Pred tem je bil (šele) 24-letni Marko že poročen z ženo Marijo, s katero ima sinova Petra in Pavla. »Nela ima nekakšno posebno mirnost, ki sem jo potreboval,« je povedal.

Sve što hoču – Zsa Zsa Varaždinska pevka, 25-letna Jelena Žnidarić z umetniškim imenom, ki spominja na ameriško igralko, madžarsko misico Zso Zso Gabor (1917–2016), je nastopila na otroški Evroviziji in na X Factor Adria, leta 2017 pa je imela veliko uspešnico Sve se u meni budi. Zdaj je na lestvicah z mladinskim besedilom, ki ga zapoje s pomočjo auto-tuna: »Sada nakon dugo vremena / držim sve u svojim rukama / ustajem i dišem slobodna / svojom rukom pišem svoja pravila.« Glasbo, besedilo in aranžma je podpisala producentska založba Rubikon Sound Factory.

Kako si dospjela tamo – Jakov Mađarić Jakov Mađarić, glasbeni urednik na Radiu Našice, po uspešnicah Ljubavi sam žedan ostao in Kišobran na lestvicah tekmuje s skladbo Kako si dospjela tamo. Nadarjen Slavonec, kot ga imenuje hrvaška kritika, je za novo popevko zaposlil Andreo Čubrić. Andrea je sodelovala tudi pri skladbi The Dream, ki je zastopala hrvaške barve na letošnji Pesmi Evrovizije. Še stih iz nove uspešnice: »Ja još živim, kao da si tu, kao da te ima, tu / ja još lažem kao, da si tu, kao, da te ima tu / reci kako si dospjela tamo u tuđe ruke.«

Ružo bila – Luka Basi & Marko Škugor Luka Basi, sicer slovenski pevec, se ne obremenjuje s kariero pod Alpami. Ruža bila je njegova deveta skladba v hrvaščini, najuspešnejši je bil leta 2016, ko je z Joletom prepeval Nisam ja od juče. Zdaj skupaj z izkušenim Markom Škugorjem prepeva uspešnico, ki bi znala v poletnih mesecih opustošiti marsikatero lestvico. Jasno, zdi se, kot da smo melodijo že nekje slišali, pevca pa pojeta takole: »Ružo bila, ružo bila / bit če sriče, dat če bog / da ja budem kap od mora tvog, mora tvog.« Glasba in aranžma, uganili ste: Raay. Besedilo: Nenad Ninčević.

Bilo je i vrime – Tomislav Bralić i Klapa Intrade Klapa Intrade je nastala leta 1985 v Zadru, leto kasneje se jim je pridružil najbolj znan član Tomislav Bralić. In začeli so prepevati uspešnice. Njihova je recimo Zora bila in če ne verjamete, da so uspešni, naj opozorimo, da imajo fan klube tudi v Sloveniji. Sredi junija so lestvice ponujale njihovo novo skladbo (gotovo bo velika uspešnica) Bilo je i vrime, za katero je besedilo napisal Nenad Ninčević, glasbo pa Ivica Badurina: »More sve zaledit / more svit izgorit / samo više nemoj / sa mnom ne govorit…«