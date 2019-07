Ameriški igralec in režiser Kevin Costner ima za seboj zavidanja vredno igralsko kariero mnogih velikih uspešnic. Bil je princ tatov, bil je Wyatt Earp, plesal je z volkovi, v zadnjem času pa ga lahko vidimo kot brezkompromisnega rančarja Johna Duttona v odlični HBO-seriji Yellowstone (2018–). Malce manj znano pa je, da ni manjkalo prav dosti in bi kalifornijski igralec poleg Whitney Houston na velikem zaslonu varoval tudi princeso Diano. Beseda seveda teče o nesojenem drugem delu megauspešnice Telesni stražar iz leta 1992, o katerem se je dvakratni oskarjevec v medijih razgovoril že leta 2012.

Podoben scenarij, le da z lady Di

Zgodba bi bila sodeč po informacijah, ki so na plan pricurljale v zadnjem tednu, na las podobna prvencu, v katerem je Whitney igrala slavno pevko in igralko, ki jo začne zalezovati psihotičen oboževalec. V vlogi poklicnega telesnega stražarja Franka Farmerja bi znova videli 64-letnega Američana, pred paparaci in zalezovalci pa bi varoval Diano Spencer. Tudi v tem primeru bi se med varuhom in varovanko vnela strast. Čemur bi psihologi rekli pozitiven transfer, v filmskem jeziku pa pravimo klasičen romantičen zaplet, je vsekakor recept za uspeh. Nazadnje smo izpeljanko preverjene formule videli recimo v britanski seriji Bodyguard, kjer sta v delovnem času kot varnostnik David Budd in političarka Julia Montague med rjuhe skočila Richard Madden in Keeley Hawes.

Costner je razkril, da je bil Hollywood nad idejo drugega dela navdušen, osnutek scenarija pa naj bi imel v rokah 30. avgusta 1997, torej pet let po prvem delu in le en dan prej, preden je lady Di tragično preminula v avtomobilski nesreči v pariškem predoru. Z njo naj bi se pred tem že pogovarjal po telefonu, med drugim pa je poročanju tujih medijev razkril, da je imela valižanska princesa pred filmskim debijem nekaj treme: »Spominjam se, da je bila po telefonu zelo prijazna. Vprašala me je, ali bo v filmu tudi kakšen prizor poljubljanja. Živčna je bila, ker je bilo njeno življenje vseskozi nadzorovano. Odgovoril sem ji, da bo tudi tega malo, a da bomo že poskrbeli, da bo vse povsem v redu. Povedal sem ji, da bom v filmu zanjo skrbel podobno kot za Whitney in da bo vloga spisana specifično z njo v mislih.«