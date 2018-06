Že 3. junija se je v ZDA začela nova serija Pose, ki je posvečena plesni sceni v 80. letih v New Yorku. Predvaja jo televizija FX, pri nas bo najverjetneje na sporedu televizije Fox. Gre za muzikal, ki ga je ustvaril avtor Ameriške grozljivke in Ameriške zločinske zgodbe Ryan Murphy, v glavnih vlogah pa bo poleg Evana Petersa, Kate Mara in Jamesa Van Der Beeka nastopilo največ transseksualnih igralcev, kar smo jih doslej videli v kaki TV-seriji.

Premiero je 4. junija na televiziji AMC dočakala tudi serija Dietland, črna komedija, ki je nastala po knjigi Sarai Walker , scenarij zanjo pa je napisala Marti Noxon , ki je podpisana tudi pod serijo UnReal. Dietland, v katerem glavna junakinja Plum Kettle piše za newyorško revijo o modi, se na satiričen način ukvarja z nerealističnimi lepotnimi standardi, patriarhatom, kulturo posilstev, Plum in njeno urednico, na katero se spravijo feministke, pa igrata Joy Nash in Julianna Marguiles . Marti Noxon ima to leto veliko dela, saj je napisala tudi scenarij za osemdelno mini serijo Sharp Objects (Ostrina), ki jo bomo od 8. julija gledali na HBO. Drama je nastala po knjigi Gillian Flynn , avtorici knjižne uspešnice Ni je več, po kateri je bi posnet film, režiral pa jo je režiser filma Wilde in mini serije Majhne laži. Ostrina je tako kot Ni je več postala literarna uspešnica, gre pa še za en psihološki triler. Glavno vlogo v njem igra Amy Adams , novinarka, ki se, potem ko je odpuščena iz psihiatrične bolnišnice, vrne v domači kraj, kjer pokriva umor dveh deklet, pri tem pa se mora spopasti še s svojimi demoni.

Nič manj kot Kevinu Costnerju ne bo težko Billu Skarsgårdu , Andréju Hollandu in Sissy Spacek , ki bodo igrali v novi antologijski grozljivki, posneti po scenariju Stephena Kinga . King, ki se v svojih knjigah vedno rad vrača v Maine, je tja postavil tudi novo zgodbo Castle Rock, ki jo bo predvajal Hulu, moči pa je King tu združil s producentom in režiserjem J.J. Abramsom . Serija, ki prihaja na spored 25. julija, bo imela deset epizod, psihološki horor, v katerem se bodo po besedah Huluja prepletale intimne zgodbe in miti ter tema in svetloba, pa se bo odvil na nekaj kvadratnih kilometrih mainskih gozdov.

Dodatne serije in povratniki

Za tiste, ki jim zgoraj omenjene serije ne bodo dovolj, med zanimivejšimi izpostavimo še Condor, vohunski triler o še enem agentu Cie, ki ga igra Max Irons in ga predvaja Direct TV American Woman Paramount Networka, v kateri Alicia Silverstone igra gospodinjo v 70. letih prejšnjega stoletja, ki jo zapusti mož, na HBO je že na sporedu tudi nekoliko malo podpovprečna Succession (Nasledstvo), ki spremlja bogato ameriško družino in njen medijski konglomerat. Na Netflix 17. avgusta prihaja še nova animirana serija avtorja Simpsonovih Matta Groeninga Disenchantment o princesi, demonu in palčku ter njihovih prigodah v sanjski deželi, na Amazon pa 29. junija A Very English Scandal, v kateri se igralcem, ki so film zamenjali za televizijo, pridružuje Hugh Grant, v seriji pa igra politika Jeremyja Thorpa, ki je v zgodnjih 70. letih polnil naslovnice britanskih tabloidov, ker so ga ujeli pri načrtovanju umora svojega ljubimca.

Ogleda vrednih je tudi nekaj povratnikov. Konec tedna se na spored televizije AMC s tretjo sezono vrača Preacher, tarantinovsko krvava in duhovita serija o duhovniku, vampirju, roparju pa tudi o Bogu in hudiču, ta teden se je začela četrta sezona drame o varanju Prevara (The Affair) z Dominicom Westom in Ruth Wilson, ki jo pri nas predvaja HBO, 6. avgusta na AMC prihaja četrta sezona spin offa Krivih potov Better Call Saul z Bobom Odenkirkom kot Saulom. Pred tednom, 15. junija, se je že začela nova sezona Amazonove odvetniške drame z Billyjem Bobom Thorntonom Goliath, to poletje pa naj bi se vrnila tudi Netflixova zaporniška črna komedija Oranžna je nova črna (Orange is the New Black). Kdaj se bo to zgodilo, še ni znano, je pa zato Netflix že razkril datum, kdaj bo nadaljeval komedijo o ženski rokoborbi v 80. letih prejšnjega stoletja Glow (29. junij), in izpolnil obljubo, da z dvournim filmom konča senzualno nadnaravno serijo brata in sestre Wachovski Sense8, v svojo ponudbo pa je že vključil tudi celo drugo sezono Luka Cagea.