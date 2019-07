Italijanski teniški igralec Fabio Fognini je imel za sabo odlično peščeno sezono. Dobro formo je prenesel na travnato površino in se na Wimbledonu prepričljivo uvrstil v šestnajstino finala. V tretjem krogu pa ga je znova tepel temperamentni značaj, zaradi katerega je bil v preteklosti večkrat ostro kaznovan. Proti Tennysu Sandgrenu je v svojem maternem jeziku izrekel ostre besede, ki so hitro zaokrožile pri organizatorjih, celotnem Otoku in svetu. Angleže je označil za neumne in da si želi, da bi na wimbledonski teniški klub padla bomba.

Italijan je dvoboj proti Američanu izgubil brez dobljenega niza, po tekmi pa je kmalu uvidel, da je šel predaleč. »Veliko stvari se je zgodilo na igrišču. Če se kdo počuti užaljenega, se mu opravičujem,« se je opravičil Fabio Fognini. Angleži so se ob izbruhu spomnili, da je Wimbledon v času 2. svetovne vojne že zadela bomba, ki je poškodovala streho centralnega igrišča. Spomnimo, da je bil Italijan po predlanskem incidentu na OP ZDA, ko je žalil sodnico, ostro kaznovan. Poleg denarne kazni okrog 90.000 evrov je moral izpustiti tudi dva turnirja največje četverice.

Nadalove delnice naraščajo Fogninijev rojak Matteo Berretini, ki je bil v prvem krogu v Londonu boljši od Aljaža Bedeneta, je ostal edini Italijan v drugem tednu turnirja tako v moški kot ženski konkurenci. Za preboj v osmino finala je Berretini v soboto proti Diegu Schwartzmanu rešil tri zaključne žogice. Osamljenemu Italijanu današnji žreb ni naklonjen, saj se bo pomeril z Rogerjem Federerjem. Švicar je imel v tretjem krogu nekaj težav v prvem nizu proti Lucasu Pouillu, v nadaljevanju pa nekajkrat spet spomnil na svoje najboljše čase. »Prepričal sem se, da me zgolj z dobro igro ne bo moč premagati. Kdor bo to želel, bo moral pokazati vrhunski tenis. In to me navdaja z optimizmom,« pravi Roger Federer. Delnice na letošnjem Wimbledonu so z gladko zmago proti Jo-Wilfriedu Tsongaju poskočile Rafaelu Nadalu. Španec je Francozu oddal le sedem iger in ga nadigral prej kot v dveh urah. »Nihče si ne želi igrati proti Tsongaju v tretjem krogu turnirja največje četverice. Še posebej, če gre za Wimbledon. Gremo naprej,« odgovarja Rafael Nadal, ki je imel izmed favoritov doslej najtežji žreb, saj je v drugem krogu ugnal Avstralca Nicka Kyrgiosa. Po izpadu nekaterih igralcev v njegovi četrtini žreba, se je Nadalu žreb odprl. V osmini finala se bo pomeril s Portugalcem Joaom Souso, če bo zmagal, pa bo igral z zmagovalcem ameriškega dvoboja Tennys Sandgreen – Sam Querrey.

Cori Gauff znova na delu Na vročični ponedeljek, ko bodo danes v All England Clubu odigrali vseh 16 dvobojev osmine finala v moški in ženski konkurenci, bo spet v središču pozornosti Cori Gauff. O ameriški najstnici po spektakularni vrnitvi proti Slovenki Poloni Hercog nastajajo nove zgodbe. Zdi se, da bo imela 15-letnica danes najtežje delo, saj se bo pomerila s sedmo nosilko Simono Halep. Romunka je letos v Londonu blestela predvsem v zadnjem krogu, ko je Belorusinji Viktoriji Azarenka oddala le štiri igre. Angleško čast bo na manični ponedeljek branila le Johanna Konta. Jo, kot jo kličejo Angleži, je v tretjem krogu v treh nizih premagala Sloane Stephens. Neverjeten podatek je, da je Britanka premagala Američanko že četrtič letos, nazadnje v četrtfinalu Rolanda Garrosa. »Ko sem v drugem nizu ujela ritem proti Sloane, ki je igrala odlično, sem vedela, da imam možnosti. V nadaljevanju sem celo dvignila raven svoje igre ter spreminjala ritem,« je pojasnila ključ do uspeha Johanna Konta. Nekdanjo Avstralko madžarskih korenin čaka danes zelo težka naloga, saj se bo pomerila z dvakratno zmagovalko Wimbledona Petro Kvitovo.

Wimbledon v številkah Ženske posamezno, 3. krog: Riske (ZDA) – Benčić (Švi, 13) 4:6, 6:4, 6:4, Suarez Navarro (Špa, 30) – Davis (ZDA) 6:3, 6:3, Mertens (Bel, 21) – Qiang Wang (Kit, 15) 6:2, 6:7 (9), 6:4, Kvitova (Češ, 6) – Linette (Pol) 6:3, 6:2, Barty (Avstral, 1) – Dart (VBr) 6:1, 6:1, S. Williams (ZDA, 11) – Görges (Nem, 18) 6:3, 6:4, Strycova (Češ) – Bertens (Niz, 4) 7:5, 6:1, Konta (VB, 19) – Stephens (ZDA, 9) 3:6, 6:4, 6:1. Moški posamezno, 3. krog: Querrey (ZDA) – Millman (Avstral) 7:6 (3), 7:6 (8), 6:3, Nišikori (Jap, 8) – Johnson (ZDA) 6:4, 6:3, 6:2, Sandgren (ZDA) – Fognini (Ita, 12) 6:3, 7:6 (12), 6:3, Nadal (Špa, 3) – Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 6:2, 6:3, 6:2, Kukuškin (Kaz) – Struff (Nem, 33) 6:3, 7:6 (5), 4:6, 7:5, Federer (Švi, 2) – Pouille (Fra, 27) 7:5, 6:2, 7:6 (4), Berrettini (Ita, 17) – Schwartzman (Arg, 24) 6:7 (5), 7:6 (2), 4:6, 7:6 (5), 6:3, Sousa (Por) – Evans (VB) 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4. Ženske dvojice, 2. krog: Zidanšek, Peterson (Slo, Šve) – Azarenka, Barty (Blr, Avstral, 10) 2:6, 3:6. Mešane dvojice, 1. krog: Klepač, Roger – Vaselin (Slo, Fra, 11) – Muhammad, Bambridge (ZDA, VB) 6:4, 6:4.