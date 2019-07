Med zaseženimi prepovedanimi snovmi je v največ, in sicer 117 primerih šlo za konopljo, petnajstim kršiteljem so zasegli tabletke ekstazi, enajstim kokain, desetim pa amfetamin. V dveh primerih so zasegli kristale metilendioksimetamfetamina (MDMA), v enem pa gama-hidroksi butirat (GHB) oziroma tekoči ekstazi.

Ob tem so kriminalisti zasegli še dva t. i. bokserja, ki spadata v kategorijo hladnih orožij, zaradi česar gre za kršitev določil zakona o orožju, obravnavajo pa tudi dve kaznivi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Preiskava teh kaznivih dejanj sicer še poteka, so dodali na policiji.

V zvezi z omenjenimi primeri kršitev so policisti uvedli 154 hitrih postopkov o prekršku, 152 zaradi prepovedanih drog in dva zaradi hladnega orožja, sodišču pa bodo podali še dva obdolžilna predloga. Če jim bo glede slednjih uspelo utemeljeno potrditi sum storitve kaznivih dejanj, bodo na pristojno tožilstvo podali še kazenski ovadbi.