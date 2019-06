Število z drogami povezanih smrti se je tako od leta 2015 precej povečalo. Tedaj je znašalo 450.000, poročilo povzemajo tuje tiskovne agencije. Povečanje je deloma tudi posledica natančnejših podatkov za Indijo in Nigerijo, kjer so izvedli obsežni raziskavi. To je vplivalo tudi na druge podatke.

Droge je predlani uživalo 271 milijonov ljudi, kar je 30 odstotkov več kot leta 2009. Droga, ki jo je uživalo največ ljudi, je hašiš. Posluževalo se ga je 188 milijonov ljudi.

Na svetu je leta 2017 53 milijonov ljudi jemalo opioide, kar je 56 odstotkov več, kot so ocenjevali doslej. Z bolj jasno sliko o Indiji in Nigeriji je UNODC za 15 odstotkov zvišal tudi globalno oceno števila odvisnikov in ljudi, ki potrebujejo zdravljenje odvisnosti. Nov podatek znaša 35 milijonov.

Opioidi vključujejo naravne opiate, ki izvirajo iz maka, kot je heroin. Obstajajo pa tudi sintetični opioidi, ki so v jedru težav z drogami v Severni Ameriki.