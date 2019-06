Kot danes so sporočili s Policijske uprave Celje, so 31-letnega Velenjčana pridržali in pri njemu opravili tudi hišno preiskavo. Med preiskavo so našli še 60 tabletk ekstazija, merice, tehtnice ter več drugih stvari, ki jih je uporabljal pri prodaji droge.

Policisti bodo Velenjčana kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Velenjski policisti so v četrtek v sodelovanju z vodniki službenih psov opravili hišno preiskavo na območju Šoštanja pri 36-letnemu moškemu in dve hišni preiskavi na območju Ljubnega pri Savinji pri 56-letni ženski.

Pri 36-letniku so našli manjšo količino posušene konoplje, 56-letnici pa so zasegli okoli sedem kilogramov posušenih delcev konoplje, 82 manjših sadik konoplje ter 105 sadik konoplje različnih velikosti. Zasegli so ji tudi dva šotora, prirejena za gojenje konoplje na podstrešju ene od hiš. Šotora sta bila opremljena z lučmi, ventilatorji, vlagomeri, transformatorji in drugo opremo za gojenje konoplje.

Oba bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve enakega kaznivega dejanja kot pri Velenjčanu.