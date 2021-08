Na prireditvi v Ciringi 27 zasegov prepovedanih drog

Mariborski policisti in kriminalisti so v petek in soboto v sodelovanju z organizatorjem opravili poostren nadzor v okolici in na prizorišču javne prireditve Bass fighters festival v Ciringi pri Kungoti. Pri tem so opravili 27 zasegov prepovedanih drog.