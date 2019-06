V soboti bo pretežno jasno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 28, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče.

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Za hladno fronto, ki je ponoči oplazila naše kraje, doteka od severovzhoda k nam nekoliko hladnejši zrak.

Danes in v soboto bo pretežno jasno in malo manj vroče. V Kvarnerju bo pihala burja.

Danes bo vremenski vpliv ugoden. Toplotna obremenitev bo velika po nižinah Primorske.