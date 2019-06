Da, res nenavadno število kazenskih ovadb zoper bivšega župana Maribora, pa padajo vse po vrsti. Je s sodniki in tožilci kaj narobe, se človek vpraša. Kakor da bi nevidna sila usmerjala in vodila kazenske postopke zoper določene ljudi, ki so mogoče drugim politikom v napoto.

Ali pa če zadevo obrnemo na glavo: koliko politikov je odgovarjalo glede nedovoljene trgovine z orožjem, koliko kazenskih ovadb je bilo napisanih? Koliko preiskovalnih komisij je to nedovoljeno trgovino z orožjem obravnavalo, pa nič od tega. Če bi bile knjige, ki so o tem pisale, izmišljene in lažne, bi morali zoper avtorje tožilci in sodniki ukrepati.

Vsak vojak in policist, preden nastopi službo, mora opraviti psihoteste. Tudi Franc Kangler jih je, ko je kot miličnik kadet v 80. letih začel karierno pot policista. Kot preberem v Dnevniku, psihotestov sodnikom in tožilcem, ki so mu sodili in mu še sodijo, ni bilo treba opraviti.

Kakor koli, Grecu želim veliko sreče pri brskanju po drobovju naše »pravne »države, pa da vidimo.

Vid Drašček, Vrhnika