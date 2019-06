Po dirki v Barceloni, ko je spet slavil Marc Marquez, bodo tekmeci želeli v Assnu popraviti slab vtis iz Katalonije, ki je šel predvsem na račun Jorgeja Lorenza. A tisto množično trčenje je skorajda že pozabljeno, zdaj jih čaka zahtevna preizkušnja na tradicionalni stezi, na kateri pa je več favoritov. Med prve seveda spada trenutno vodilni Marc Marquez, ki bo skupaj s Hondo praznoval okroglo obletnico za to japonsko znamko. Honda je namreč že 60 let prisotna na motociklističnih dirkah, zato bodo na ogled na stezo pripeljali kar nekaj starodobnih dirkaških motociklov, poleg tega se bodo navijači lahko veselili tudi obiska nekaterih nekdanjih dirkačev, ki so prispevali k Hondinim uspehom.

Ne glede na razplet nedeljske dirke bo Marc Marquez še vedno ostal v vodstvu, Španec se zaveda, da mora vseeno pobrati kakšno razumno bero točk. »Sezona je še dolga, smo šele pred deveto od skupaj devetnajst dirk. Točk je še veliko na voljo. Na vseh svojih dozdajšnjih šestih dirkah tukaj sem lahko prišel med najboljše tri, a hitro gre lahko kaj narobe, to smo videli tudi v Barceloni,« je opozoril Marc Marquez. Njegov ekipni tovariš Jorge Lorenzo bo zdaj skušal boljše občutke na motociklu končno pretvoriti v točke.

Na to upajo tudi pri Yamahi. Posebej Maverick Vinales, ki je bil ena od žrtev Lorenza na minuli dirki, in je bil v Španiji dvojno razočaran, zdaj pa bo iskal maščevanje. Tako on kot Valentino Rossi spadata v najožji krog favoritov za zmago, saj steza v Assnu tradicionalno ustreza Yamahinemu motociklu. Želja po zmagi je pri obeh velika, Rossi je nazadnje na najvišji stopnički stal pred dvema letoma – in to prav na Nizozemskem. Pred tem je tam slavil kar osemkrat, prvič že leta 2002. »Zdaj bomo imeli dve dirki drugo za drugo, Assen in nato Nemčijo. Na obeh moram pobrati nekaj točk, posebej v Assnu si lahko obetamo vrhunski rezultat. Občutki do odstopa v Španiji so bili dobri, torej ne vidim ovir, zakaj tukaj ne bi imeli nekaj več sreče,« pravi Valentino Rossi.

Maverick Vinales je bolj kot ne v glavi že odpisal naslov prvaka in se bo zdaj osredotočal na vsako dirko posebej: »Tukaj sem bil v kraljevem razredu do zdaj najboljši tretji. Zaostanek v skupnem točkovanju je tako velik, da lahko počasi odpišem letošnji naslov. A to ne pomeni, da bomo le gledali, kako se bodo za zmage potegovali drugi. Napredek je tukaj, oba z Valentinom sva vedno hitrejša.« Pri Ducatiju še vedno največ možnosti za naslov prvaka pripisujejo Andrei Doviziosu, čeravno je Danilo Petrucci zadnjih nekaj dirk odpeljal zelo dobro. Hondin dirkač Cal Crutchlow pa ima ob vsem tem svojo teorijo: »Ducati bo stavil na Doviziosa, a s Petruccijem želijo prav Doviziosu malce olajšati breme edinega resnega Marquezovega zasledovalca. Na drugi strani pa pri Hondi le težko kako pomagamo Marquezu, ker smo v glavnem predaleč zadaj. To je realnost, Marc se bo moral bolj kot ne sam spoprijeti z obema ducatijema.« To mu do zdaj kar dobro uspeva.