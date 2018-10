Predvsem Ducati je letos na motociklističnih dirkah motoGP zamudil dobro priložnost, da bi ukradel krono Marcu Marquezu in Hondi, kajti letošnji Hondin motocikel ni tehnično tako premočan, kot se kaže na prvi pogled. Bolj v korist Honde govori dejstvo, da je motocikel vseeno zelo prilagojen Marquezu, kar spravlja v obup druge dirkače te znamke, predvsem Danija Pedroso, ki bo letos končal kariero v motoGP.

Marc Marquez si je seveda privoščil nekaj malega praznovanja ob osvojitvi naslova, a ne veliko, saj želi sezono končati s še kakšno zmago. »Malo smo praznovali, seveda, a v ponedeljek po dirki sem bil že v tovarni, kjer so se že pripravljali na dirko v Avstraliji. Po zadnji dirki sezone bo na voljo več časa, res pa je tudi, da bo december potem malo bolj napet, ker moram pozdraviti poškodbo rame,« pravi Marc Marquez. Njegovi tekmeci, pa če so zagrizeni sovražniki kot Valentino Rossi ali »le« običajni nasprotniki, mlademu Špancu priznavajo vse, kar mu gre. »Njegova največja prednost je, da je močan v vseh mogočih razmerah. Na nekaterih stezah so boljši eni, na drugih drugi, Marquez pa je lahko hiter na prav vsaki stezi na koledarju. Celo na tisti, ki Hondi ne leži najbolje, tam pa potem svoje doda on. Zato ne vidim nobenega razloga, da bi kdaj v prihodnje menjal ekipo, tu je našel vse, kar potrebuje, cela ekipa dela v njegov prid. In to jim potem poplača z naslovi prvaka,« meni Valentino Rossi. Cal Crutchlow pa dodaja, da je skrivnost Marquezovega uspeha konstantnost: »Vedno na vrhuncu moči, brez slabega trenutka. Še če mu ne gre najbolje, dirko konča recimo četrti. In tako pridno nabira točke, medtem ko jih drugi iz različnih razlogov izgubljamo.« Dodajmo, da je do zdaj na vseh, razen na dirki v Argentini in po padcu v Mugellu, stal na stopničkah. Vedno na prvi ali drugi, le v Brnu na tretji.

Pri Ducatiju se zdaj malce tolažijo, da so ponosni, da so letos lahko izzvali Marqueza in Hondo, njun dvoboj pa je navduševal vse ljubitelje motociklizma tudi zaradi poštenega merjenja moči na stezi in ob njej. A to pot je imel Marquez malce močnejše živce. »Še pred dvema letoma bi težko verjeli, da se bomo borili za naslov prvaka. Zato moramo biti vsi ponosni na to, kar smo letos dosegli. Če nič drugega, smo naredili sezono še bolj zanimivo in smo Hondo prisilili, da so bolj trdo delali, kot bi sicer. A verjamem, da smo vsi uživali,« je povedal Andrea Dovizioso. In dodal, da jih je letos največ točk stala prva polovica sezone, da pa so imeli največ težav pri motociklu z njegovo aerodinamiko. »Še največ težav smo imeli s krilci na motociklu, enkrat smo jih imeli, potem spet ne. Ko smo se odločili, da jih obdržimo, smo morali prilagajati druge dele motocikla in ujeli smo neki normalen ritem razvoja,« je dodal Dovizioso.