Kot so sporočili z Košarkarske zveze Slovenije (KZS) sta reprezentančni direktor Matej Likar in selektor slovenske reprezentance Radovan Trifunović marca letos med delovnim obiskom v ZDA obiskala tako vodstvo Dallas Mavericks kot Miami Heat. Poleg srečanja s slovenskima košarkarjema Luko Dončićem in Goranom Dragićem je dvojec navezal stike tudi z vodstvom Dallasa, ki je Trifunoviću ponudilo priložnost, da z ekipo trenerjev sodeluje na letošnji poletni ligi NBA.

Trifunović bo tako 30. junija odpotoval v Dallas, kjer se bo najprej srečal z ekipo, nato pa bodo skupaj odpotovali še v Las Vegas, kjer se bo od 5. - 15. julija igrala letošnja poletna liga. »Na letošnjem obisku Luke v Dallasu sva z Matejem Likarjem vzpostavila dober odnos z vodstvom kluba in strokovnim štabom. Na poletno ligo me je povabil glavni trener Dallasa Rick Carlisle in seveda sem se z velikim zadovoljstvom odzval. Zelo se veselim sodelovanja s trenerji in mladimi igralci, kakor tudi nabiranja novih košarkarskih izkušenj na poletni ligi NBA,« je povedal Rado Trifunović.