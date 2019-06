V kratkem nagovoru se je zahvalil tudi družini posebej mami Mirjam Poterbin in dekletu Anamariji Goltes. Obe sta bili z njim za mizo na podelitvi nagrad najboljšim med sezono 2018-2019 v Santa Monici.

Dončić je svojo prvo sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu končal s povprečjem 21,2 točke, 7,8 skoka in šest podaj, kar ga postavlja ob bok nekaterim najboljšim. V minuli sezoni je zadel 168 trojk, kar ga postavlja na tretje mesto novincev v zgodovini lige.

Sezono je končal kot eden od le štirih igralcev lige NBA in edini novinec s povprečjem najmanj 20 točk na tekmo, sedem skokov in šest podaj. To je doslej uspelo le še LeBronu Jamesu, Russellu Westbrooku in Nikoli Jokiču.

Slovenski »čudežni deček« je bil sicer konec maja že izbran v najboljšo peterko novincev pretekle sezone. Prejel je vse možne točke sodelujočih novinarjev. Dončić, ki je tudi dobitnik vseh mesečnih nagrad za najboljšega novinca v zahodni konferenci, je večino sezone veljal za edinega resnega kandidata za letno nagrado.

Drugi Evropejec s tem nazivom

20-letni Ljubljančan je postal sedemdeseti novinec leta v zgodovini lige NBA in šele drugi Evropejec s tem nazivom. Nagrado liga podeljuje od sezone 1952/53, do zdaj pa so jo dobili le trije ne-Američani. Prvi je bil Španec Pau Gasol v sezoni 2001/02 kot prvi Evropejec, v zadnjih štirih letih pa sta to postala še Kanadčan Andrew Wiggins in lani Avstralec Ben Simmons.

Dončić je šesti košarkar Dallasa, ki se je uvrstil v prvo peterko novincev, in prvi po Jasonu Kiddu leta 1995. V povprečju je na parketu prebil 32,2 minute, odigral pa je 72 od 82 tekem rednega dela. Bil je samo eden izmed štirih košarkarjev v ligi, ki so dosegli mejo 20 točk, sedmih skokov in šestih podaj na tekmo. Ob Dončiću je to uspelo še LeBronu Jamesu, Russellu Westbrooku in Nikoli Jokiću.

Liga NBA je priznanja podelila še v številnih drugih kategorijah - najkoristnejši igralec lige, najboljši šesti igralec, obrambni igralec, največji napredek, trener leta, fair play, za življenjsko delo, prvo peterko in tako naprej.