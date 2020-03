Slovenska košarkarska reprezentanca naj bi kmalu dobila novega selektorja, glavni kandidat za funkcijo, ki jo trenutno opravlja Rado Trifunović, pa je grški košarkarski strokovnjak in trener moskovskega košarkarskega velikana CSKA Dimitrios Itoudis.

»Lahko povem, da se Košarkarska zveza Slovenije pogovarja z Dimitriosom Itoudisom o prevzemu položaja selektorja slovenske reprezentance. Podan je obojestranski interes za sodelovanje, vendar je pri tem kar nekaj izzivov. Košarkarska zveza Slovenije zato želi najti najboljšo možno rešitev v danih razmerah, ko so koledarji mednarodnih klubskih in reprezentančnih tekmovanj neusklajeni. To okoliščino je treba žal upoštevati pri nadaljnjih odločitvah. Vse bolj namreč postaja jasno, da odsotnost dogovora FIBA - Evroliga pomeni ne samo odsotnost najboljših igralcev v reprezentancah, ampak je izredno težko, če ne celo nemogoče, evropskim reprezentancam zagotoviti tudi najboljše trenerje, ki so večinoma angažirani v evroligaških klubih.,« je sporočil predsednik KZS Matej Erjavec.