Luka Dončić se po sprejemu nagrade za najboljšega novinca v ligi NBA, ki jo je prejel v Santa Monici v Kaliforniji, ni dolgo zadrževal v Združenih državah Amerike. Že kmalu se je namreč vrnil v Evropo, a je bila njegova pot na staro celino daleč od prijetne. V slabo voljo ga je spravil letalski prevoznik, kar je dal jasno vedeti tudi na svojem twitter profilu.

Never been treated so poorly before by an airline. Booked business travel for me and my family and @lufthansa will not honor our tickets. We’ve been reassigned to Economy class, no idea why and they gave us back only the 20% of our money from the business ticket. thank you!