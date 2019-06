V minulem letu je slovensko gospodarstvo cvetelo. V Ajpesu ugotavljajo, da je bil delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb – z izjemo leta 2017 – lani na zgodovinsko najvišji ravni. Ob tem dodajajo, da so bili tudi nekateri drugi kazalniki ugodnejši kot pred krizo. Družbe in podjetniki so lani povečali število zaposlenih, prihodke, prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in >neto čisti dobiček. Rekordna sta bila tudi dobiček iz poslovanja (EBIT) in dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA).

Analitiki zato minulo leto ocenjujejo kot eno najuspešnejših v zadnjih letih. »Slovenske družbe v minulih letih niso samo povečevale dobička, ampak so se tudi občutno razdolžile. Kazalec neto dolga v primerjavi z EBITDA je na zgodovinsko najnižji ravni, kar nekaj družb pa je celo brez dolga in s konkretnimi depoziti na bančnem računu,« je povedal upravitelj v KD Skladih Grega Meden.

S poslovanjem slovenskih družb, ki kotirajo na borzi, so lahko po besedah Medena zadovoljni tudi vlagatelji, saj so dividende že zadnjih nekaj let nadpovprečno visoke: »Podjetja povečujejo dobičke na račun konjunkture v svetovnem gospodarstvu. K rasti prispevajo tudi nižji stroški financiranja zaradi rekordno nizkih obrestnih mer in pa razdolževanja. V letu 2018 je bilo že mogoče opaziti, da se rast na naših izvoznih trgih umirja, temu pa so sledile tudi nižje rasti prihodkov od prodaje.«

Največje in najboljše slovenske družbe, ki so jih v Bisnode uvrstili na lestvico Top 100, so lani ustvarile 34 milijard evrov prihodkov, kar je 4,7 odstotka več kot predlani. Povečale so tudi dobičke. Sto najboljših družb na letošnji lestvici je ustvarilo skupno 1,92 milijarde evrov dobička ali 14 odstotkov več kot družbe na lanski lestvici.

Kako lahko razumemo skromnejšo rast največjih slovenskih družb? Če je nekdaj veljalo, da jedro slovenskega gospodarstva tvori peščica velikih družb, to v zadnjih letih velja čedalje manj, pravijo analitiki. »Menim, da vodilno vlogo, vsaj kar zadeva rast, čedalje bolj prevzemajo mala in srednja podjetja. Podjetja, ki so v zasebni lasti in so vodena racionalno ter zaposlujejo strokovnjake. Ta podjetja se hitro prilagajajo na ostro konkurenco v mednarodnem tržnem okolju in prepoznavajo tržne niše,« je prepričan Meden. Poleg slabše rasti velike slovenske družbe po njegovih besedah dosegajo tudi bistveno nižji donos na kapital kot primerljive družbe v tujini.

Na vrhu se gneteta farmacevta

Kljub konkurenci manjših, mlajših in inovativnih družb na vrhu lestvice najboljših sto že vrsto let srečujemo ista imena. Na vrhu lestvice so trdno zasidrane družbe, ki so nastale še pred osamosvojitvijo Slovenije (na primer Revoz), družbe, ki so v državni lasti (Dars), in nekdanje državne družbe (Lek). Z vidika dejavnosti prevladujejo upravljavci infrastrukture, trgovci z elektriko in nafto ter proizvajalci farmacevtskih preparatov.

Novomeška Krka letos ponovno zaseda prvo mesto na lestvici družb z najvišjimi dobički. Čisti dobiček matične družbe Krka je lani znašal 163,3 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot leta 2017 in najvišji dobiček družbe po letu 2013. V vsej skupini Krka so lani dosegli največjo prodajo in najvišji čisti dobiček v svoji 65-letni zgodovini.

Niz rekordov so dosegli tudi pri proizvodnji. »Proizvedli in zapakirali smo rekordno količino zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, skupaj 14,3 milijarde enot. Hkrati smo dosegli največjo proizvodnjo na mesečni in četrtletni ravni. V vseh prodajnih regijah smo dosegli znatno rast prodaje,« je poudaril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Po njegovih besedah bodo še naprej ostali osredotočeni predvsem na generična zdravila na recept, ki jih tržijo pod lastno blagovno znamko, krepili pa bodo tudi izbrana terapevtska področja izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, predvsem za ljubiteljske živali.

Le dve mesti za Krko se je s 116,7 milijona evrov dobička uvrstila farmacevtska družba Lek. V primerjavi s Krko so v Leku ustvarili nižje prihodke, močno pa so novomeško tekmico prehiteli pri rasti prihodkov in rasti dobička. Slednja je bila v Leku 40-odstotna, v Krki pa 6-odstotna. Po besedah člana uprave Leka Ivana Ďurovčíka je na visoko rast dobička med drugim vplivala tudi enkratna odprodaja pravic izdelkov. »Družba Lek je v letu 2018 glede na zastavljene cilje poslovala zelo uspešno. Naše poslovanje so zaznamovale rekordne količine proizvedenih zdravil, dobra oskrba kupcev in številne uspešne presoje, kar se je odrazilo v dvoštevilčni rasti prihodkov in dobička,« je še dejal Ďurovčík.