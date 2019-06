Spomnimo se, kot da bi bilo včeraj. Pisal se je junij 1988, ko je postalo dokončno, da bomo imeli popravni izpit iz kemije, saj smo za pomanjkljivo znanje prejeli enko. To je bil edini popravni izpit štiriletnega šolanja na tedanji naravoslovno-matematični srednji šoli, ki pa nas je stal veliko. Ne v finančnem smislu, temveč časovnem. Namesto da bi uživali v poletnih počitnicah, smo preživljali čas v družbi snovi iz kemije. Med drugim smo se na pamet učili tudi kemijske elemente iz periodičnega sistema in eden nam je še posebej padel v oči, saj je imel pomenljivo ime – einsteinij. Vedeli smo, da nismo tako pametni kot sloviti fizik Albert Einstein, a smo si element z atomsko številko 99 in predvsem njegovo oznako dobro zapomnili – ES. Popravni izpit smo opravili z odliko.

Toda z ES smo očitno ostali povezani, zato nismo bili prav nič presenečeni, kot je pred dnevi znova vstopil v naše življenje, samo v drugačni obliki, na štirih kolesih. ES se namreč imenuje najnovejši Lexusov izdelek, prestižna limuzina, ki potencialnega kupca nagovarja z udobjem, tehnološko naprednostjo in tudi bogato serijsko opremo. Predvsem pa ji ni sram na glas povedati svojega poslanstva – prepričati zemljane, da je boljša od velike nemške trojice. Pa ji to v primerjavi z audijem A6, BMW serije 5 in mercedesom razreda E tudi uspeva?

Drugačna je, a biti drugačen med ljudmi ni vedno tudi dobro sprejeto. Svetujemo vam, da se njeni drugačnosti prepustite, podobno kot se prepustite maserki, ki dobro uro obdeluje vaše telo. Gre za hibrid, ki prevedeno pomeni kombinacijo bencinskega in električnega pogona, kar naj bi se na eni strani poznalo pri zmogljivostih, na drugi pa pri bolj ugodni porabi. Priznamo, da smo bili malce razočarani, ko smo ugotovili, da je ta v povprečju 6,6 litra, saj smo pričakovali nižjo številko, tudi zato, ker se je med vožnjo električni motor veliko vklapljal, žal pa zgolj na elektriko ni mogoče voziti. Za kaj podobnega si morate omisliti priključni hibrid. Kljub temu v notranjosti vlada slogan Prisluhnimo tišini, le v primeru, ko potrebujemo veliko moči in stopalko za plin pritisnemo do konca, avto preseneti z glasnostjo, brezstopenjski menjalnik pa z zaganjanjem. A je tega občutno manj kot pred leti, zato ni nadležno. Zna pa kdo bentiti nad zmogljivostmi. Sistemska moč je na papirju nadvse zmogljivih 218 konjev, maksimalna hitrost vsega 180 km/h (elektronska omejitev), pospešek do stotice pa 8,9 sekunde. Nemški konkurenti so pri tem v prednosti. Pa je ta dovolj za njihovo končno zmago?

Z vsakim prevoženim kilometrov se nam je zdelo, da je skoraj pet metrov dolga japonska limuzina s pogonom na prednji kolesi vredna vsaj razmisleka o morebitnem nakupu. Bolj udobne sedeže je težko najti, bogatejšo opremo za zahtevanih 58.950 evrov prav tako. Navigacija, ogrevan volan, samodejni odmik usnjenega in ogrevanega sedeža pri vstopu, ambientalna osvetlitev, pametni tempomat, prepoznava prometnih znakov in parkirni senzorji je le nekaj bombončkov v povezavi z opremo F sport. Navdušeni, kot je oče nad sinom, ki na nogometni tekmi doseže gol, pa smo bili tudi nad udobno zadnjo klopjo. A vse ni rožnato. Miške, s katero se sprehajamo med meniji, se je treba privaditi, kar se ne zgodi čez noč, podobno kot ozke odprtine sicer povprečnega prtljažnika (454 litrov), katerega adut je električna podpora, odprete ga lahko tudi z brco pod odbijač. Zaželeli bi si tudi večje posode za gorivo (50 l), saj smo bili po lastnem občutku prepogosto gosti črpalke. Ko potegnemo črto, ugotovimo, da je ES zanimiva izbira, o pravilnosti Lexusove poti pa govorijo tudi evropske prodajne številke; v Sloveniji so njihovi avti še vedno eksoti. Le če ste preveč konservativni, avto najverjetneje ne bo za vas. Vam pa kljub temu priporočamo, da ga vsaj preizkusite.