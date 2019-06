Varčna vožnja je način vožnje, s katero poskušamo zmanjšati porabo goriva in s tem znižati stroške, hkrati pa tudi zmanjšujemo vpliv na okolje. Varčna vožnja je vedno povezana z varno vožnjo, vseh nasvetov pa ne gre vedno upoštevati za vsako ceno, saj je treba način vožnje prilagoditi prometnemu toku ter razmeram in cestnoprometnim predpisom. Taka vožnja je tesno povezana z rednim strokovnim vzdrževanjem vozila, preverjanjem ustreznega tlaka pnevmatik, iz vozila vedno odstranimo nepotrebno prtljago, z vozila pa nosilce, če jih ne potrebujemo. Motorja po zagonu ni treba ogrevati, lahko kar takoj speljemo z nežnim dodajanjem plina in s čim krajšim časom v prvi prestavi, ki je najbolj potratna. Tekoče prestavljamo v višje prestave v ustrezni dinamiki in vozimo z ustreznimi vrtljaji, z nežnim plinom, vedno ustrezno dinamično in primerno prometnim situacijam. Za dizelske motorje je priporočljivo pretikanje v višjo prestavo nekje pri 2000 vrtljajih, pri bencinskih pri 2500. Optimalno je z zmernim dodajanjem plina razmeroma kmalu doseči končno hitrost in jo vzdrževati s kar najmanj pospeševanja in zaviranja. To pa omogoča posvečanje cesti, prometu in okolici, kar pa so že načela varne vožnje.

Zaviranje in pospeševanje sta največja nepotrebna potratnika energije v prometu. S pogledom uprtim daleč predse in s predvidevanjem prometnega toka se je skoraj vselej mogoče izogniti nepotrebnemu zaviranju in ponovnemu pospeševanju. Zavirajte z motorjem vselej, ko je mogoče, in sicer s pretikanjem v nižjo prestavo. Pri tem pazite, da števec ne zaide pod 1000–1200 vrtljajev. Na porabo goriva vpliva tudi zračni upor ter klimatska naprava, grelna pa ne. Pri hitrostih do 50 km/h je učinek zračnega upora zanemarljiv in je namesto uporabe hladilne naprave priporočljivo odpreti okna. Pri hitrostih nad 50 km/h pa je varčneje uporabljati hladilno napravo, vendar na nižji stopnji moči in ob predhodno ohlajenem zraku v vozilu. Najbolj ugoden vpliv na porabo goriva ima sprednji pogon, ko je zaradi združitve celotnega pogonskega sklopa z motorjem ter prenosom na pogonska kolesa najmanjša izguba energije. Pri zadnjem pogonu je ta izguba rahlo, vendar zanemarljivo višja, pri štirikolesnem pa je izguba energije največja, kar vpliva tudi na porabo goriva. Vsekakor pa je izbira pogona prepuščena posameznikom, priporočljiva izbira štirikolesnega pogona je za vse, ki ga res potrebujejo. Današnja tehnologija in tehnika vseh različnih pogonov v modernih vozilih pa omogočata ob upoštevanju prej navedenih priporočil kar najugodnejšo porabo na dokaj enaki ravni. Iz lastnih izkušenj lahko potrdim, da je že upoštevanje omejitev hitrosti velik korak k znižanju porabe, razlika pri vožnji na avtocesti pri hitrosti 130 ali »le« s 120 km/h prinese prihranek tudi 0,5 l/100 km. Pri 1000 prevoženih kilometrih je to že 5 litrov, pri 10.000 pa 50 litrov prihranka.