Kot vse kaže, se Ferrari in njegovi navijači nikakor ne morejo sprijazniti s kaznijo Sebastianu Vettlu na zadnji dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Kanadi, zato so rdeči zdaj pri mednarodni avtomobilistični zvezi FIA vložili uradno zahtevo za ponoven pregled in oceno, ali je bila kazen dodatnih petih sekund upravičena ali ne. Sami pravijo, da želijo zadevo razčistiti predvsem zaradi prihodnjih dirk, na katerih naj bi bila pravila o kaznovanjih bolj jasna. A ne glede na vse jim na stezi še vedno manjka nekaj hitrosti, kar naj bi občutili tudi ta konec tedna v Franciji, kjer se bo dirka začela v nedeljo ob 15.10. »Kjer so dolge ravnine, je Ferrari najhitrejši. Ko pridejo na vrsto ovinki, je Mercedes očitna številka ena. In niso vse steze podobne Kanadi,« ocenjuje nekdanji dirkač Marc Surer.

Še celo sami pri Ferrariju priznavajo, da je njihov zaostanek za Mercedesom dejansko še večji, čeprav so imeli v Kanadi več kot očitno premoč pri končni hitrosti. Sebastian Vettel tako pravi, da je njihov sedanji dirkalnik skoraj enak tistemu z dirke v Barceloni in da od takrat niso naredili večjega koraka naprej, to pa mu povzroča kar nekaj skrbi. »Ne smemo se slepiti, da smo ujeli Mercedes. Dejanski zaostanek za njimi je po Kanadi postal še večji, čeprav je na stezi v Montrealu kazalo drugače. Čaka nas nekaj peklenskih dirk,« dodaja Nemec.

Pri Mercedesu pa vseeno skušajo ostati z obema nogama na trdnih tleh. Najbolj jih seveda moti Ferrarijev precej močnejši pogonski sklop. Lewis Hamilton se je zelo slikovito izrazil, ko je dejal, da ima »Ferrari še en gumb na volanu, s katerim lahko dirkač motor preklopi na močnejše delovanje. Mi tega gumba nimamo.« Poleg tega jim motor povzroča tudi nekaj nepotrebnih skrbi, saj je njihova novejša različica v dirkalniku Racing Pointa v Kanadi že izpustila dušo. Zdaj so ugotovili, da je bila to napaka na vžigalni svečki, ki je nato povzročila odpoved celotne pogonske enote. »To pa je nekaj, na kar moramo biti pozorni, v Franciji bo vroče, pnevmatike bodo zelo obremenjene, pogonski sklopi pa še bolj. Enostavno si ne smemo privoščiti odstopa zaradi tehnične napake,« je bil pred dirko jasen vodja Mercedesa Toto Wolff.

Organizator je sicer na stezi od lani spremenil nekaj malenkosti, na uvozu v bokse bodo zdaj dirkači lahko vozili malce hitreje, izvoz nazaj na stezo pa so potegnili bolj proti prvemu ovinku.