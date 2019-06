Na veliki nagradi Kanade v Montrealu je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopil Lewis Hamilton, a prvi je ciljno črto prečkal Sebastian Vettel. Nemec je pod Hamiltonovim pritiskom v šikani izgubil nadzor nad dirkalnikom, potem pa se je na idealno linijo vrnil na »nevaren način«. Po pravilih mora dirkač pri vračanju na idealno linijo pustiti vsaj za širino dirkalnika prostora. Vettel je po dirki besnel. »To je nezaslišano! Kaj naj bi drugega naredil? Komaj sem se rešil, da nisem trčil v zid. Odgovorni so naredili napako in tako posegli v zanimiv dvoboj na stezi.« Kar je povsem res. Ferrari je imel po dirki 96 ur časa, da vloži protest na odločitev vodstva dirke, to pa so rdeči storili že včeraj.

Eden od komisarjev je bil tudi nekdanji dirkač Emanuelle Pirro, odločitev pa vsekakor ni bila lahka. Vodja Mercedesa Toto Wolff je ob tem povedal: »Moje mnenje je seveda pristransko, a pravila so pravila. Če bi se v prihodnje želeli izogniti takim zadevam, moramo v prvi vrsti zmanjšati število kazni in dirkače pustiti, da dirkajo.« Mnogo nekdanjih dirkačev meni, da je bila ta kazen za Vettla preostra ali celo nepotrebna, Lewis Hamilton je dejal, da si ni želel zmagati na tak način. »V tistem trenutku sem mu bil najbližje, da bi ga lahko prehitel. Iz kokpita je bilo videti zelo nevarno, po ogledu videoposnetka lahko rečem, da bi jaz na njegovem mestu storil enako. Ko enkrat zapelješ s steze, se potrudiš, da obdržiš svoje mesto. Vse se zgodi prehitro, da bi veliko razmišljal.« A Britanec je tudi dodal, da je dolžnost dirkača, ki zapelje s steze, da se na idealno linijo vrne tako, da ne ogroža drugih, on pa je moral v tistem trenutku močno zavreti, da je preprečil trčenje.

Ob vsem tem ne gre spregledati dejstva, da je bila kazen za Vettla le posledica njegove napake. Če bi obdržal mirne živce in ostal na asfaltu, se vse to sploh ne bi zgodilo. Njegove reakcije po dirki, ko ni hotel dati prvih izjav in je premikal tabli z označbami za prvo- in drugouvrščenega, so povsem razumljive, a ne glede na vse bo moral najprej pomesti pred svojim pragom. Lani je v Nemčiji v zaščitni ogradi zapravil boj za naslov prvaka, letos se mu je v Kanadi zgodilo zelo podobno. In to kljub dejstvu, da je bil najhitrejši na stezi.