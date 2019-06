Odločilni trenutek dirke je bil 48. krog, ko je Vettel zapeljal s steze na travo, pri vračanju na stezo pa zaprl pot Hamiltonu, ki je takrat vozil tik za njim. Vodstvo dirke je ocenilo, da je šlo za oviranje, Nemcu deset krogov pozneje prisodilo kazen, Hamilton pa je do konca preizkušnje brez težav ostal manj kot pet sekund za njim in si tako zagotovil peto letošnjo zmago in skupno 78. v karieri.

Skupno je po današnji zmagi Hamilton še povečal naskok, zdaj ima 162 točk, na drugem mestu pa je njegov moštveni sotekmovalec Valtteri Bottas, ki je bil v Kanadi četrti.

Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni z dirko v Franciji.