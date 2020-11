»Zdaj imam 33 let, na dirkališču bom vztrajal še tri leta, pri 40. letih pa res ne želim dirkati,« je v pogovoru za omenjeni nemški časnik dejal Vettel, ki je v dirkalniku moštva Red Bull osvojil štiri zaporedne naslove svetovnega prvaka med letoma 2010 in 2013.

Po prestopu v slovito zasedbo iz Maranella leta 2015 se je njegova krivulja uspešnosti močno spustila navzdol, v letih 2017 in 2018 pa je vendarle osvojil drugo mesto v skupnem seštevku za Britancem Lewisom Hamiltonom (Mercedes).

»Letošnja sezona je bila zelo težka in polna dvomov v lastne sposobnosti. V tej sezoni nisem prišel nikamor, tudi odnosi znotraj ekipe so bili močno skrhani,« je še dodal Vettel, ki je v tej sezoni najboljši izid dosegel prav na zadnji dirki za VN Turčije v Istanbulu, kjer je osvojil tretje mesto za Hamiltonom in Mehičanom Sergiom Perezom.

V skupni razvrstitvi je Vettel na skromnem 13. mestu.