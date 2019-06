Velika nagrada Kanade je poslastica za ljubitelje formule 1, saj si na hitri stezi dirkači ne morejo privoščiti preveč napak. V preteklosti smo tako videli veliko razburljivih razpletov dirk in spektakularnih trčenj. Letos pa ostaja največje vprašanje, kdaj se bodo pri Ferrariju lahko uspešno uprli Mercedesovi prevladi.

Čeprav bo jutrišnja dirka (start ob 20.10 po slovenskem času) že sedma v sezoni, rdeči še niso stopili na najvišjo stopničko. Prav vse dirke je dobil Mercedes, čeprav je Ferrariju pred sezono kazalo bolje. »Očitno so nas vse zavedli dobri rezultati s testiranj. A zdaj smo soočeni z realnostjo, čeprav se seveda ne vdajamo. Roko na srce, dvomov o tem, ali nam bo uspelo v kratkem prehiteti Mercedes, je čedalje več in so tudi povsem upravičeni,« je pred dirko dejal Sebastian Vettel. Tako Nemec kot Charles Leclerc seveda ne bosta vrgla puške v koruzo in verjameta, da jim bo še letos uspelo zmagati, vodja ekipe Mattia Binotto je bolj črnogled. Zdaj bodo namreč pri Ferrariju močno prevetrili ekipo in na nekatere položaje postavili nove odgovorne ljudi. Kar pa na tretjini sezone ni ravno največji porok za uspeh.

Ferrarijeva najšibkejša točka je še vedno slab oprijem na sprednjem delu dirkalnika, ki je posledica slabe aerodinamične ter tudi povsem mehanske zasnove dirkalnika. Ravno zato si v Kanadi obetajo boljše rezultate, saj je steza, ki nosi ime po pokojnem dirkaču Gillesu Villeneuvu, hitra in nima toliko počasnih ovinkov kot nekaj dirkališč pred tem.

A ne pozabimo, Sebastian Vettel je ostal brez zmage na zadnjih 14 dirkah, kar je negativni rekord v njegovi karieri. Na zadnjih štirih dirkah v Kanadi je zmagal voznik, ki je dirko začel z najboljšega startnega položaja. Zato so pri Mercedesu pripravili močnejšo različico pogonske enote. »Močnejši motor nam bo malo pomagal, brez dvoma. Sicer je to le manjša izboljšava, dodali smo nekaj elektronskih programov za boljše delovanje. Kakšne posebne revolucije ne moremo pričakovati, je pa vsaka taka izboljšava več kot dobrodošla. Ferrari bi lahko bil v Kanadi zelo močan,« pa je dejal Lewis Hamilton.