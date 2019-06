Več sto Bošnjakov je v nedeljo na severozahodu Bosne in Hercegovine v Bihaću kljub močnemu dežju protestiralo, ker se počutijo ogrožene zaradi številnih migrantov, ki spijo po parkih in na cesti. »Prišla sem sem, da bi izrazila svoje nezadovoljstvo s položajem, ki so ga politiki vsilili nam in migrantom,« je dejala 35-letna protestnica in dodala, da se ljudje v mestu ne počutijo več varno. Neki drug protestnik je dejal: »Nismo proti migrantom, ampak hočemo, da se poskrbi zanje. Bojim pa se ropov in drugih težav z njimi. Ves čas živimo v strahu in pazimo na svoje hiše.«

Na območju Bihaća in Velike Kladuše je po podatkih novinarske agencije Reuters skupno 6000 migrantov (po oceni lokalnih oblasti 8000), a od tega jih ima streho nad glavo le 3500. Večina drugih spi po parkih in v zapuščenih stavbah. »V zadnjih dneh so nas migranti dobesedno preplavili. V Bihaću več kot 20 odstotkov vse populacije predstavljajo migranti,« je za hrvaški Večernji list povedal bihaški župan Šuhret Fazlić. Nekoliko sicer pretirava, saj v Bihaću živi vsaj 50.000 ljudi.

»Italy« in »Germany« Vsi migranti bi radi čim prej prišli na Hrvaško in potem nadaljevali pot prek Slovenije do severne Italije in Nemčije, ki ju imajo največkrat za obljubljeni deželi. »Na ulicah Bihaća med migranti najpogosteje slišite besedi Italy in Germany,« pravi Amira Hadžimehmedović iz Mednarodne organizacije za migrante. Po Al Jazeeri, ki se opira na podatke hrvaške policije, je v prvih petih mesecih tega leta na Hrvaško nezakonito poskušalo priti približno 5000 migrantov, večinoma odraslih moških. Vsega skupaj pa je lani vstopilo v Bosno in Hercegovino 25.000 migrantov iz Azije in severne Afrike, letos 9000. Bihaške mestne oblasti se bojijo, da bi prišle nove skupine več tisoč ljudi, saj ne vedo, kam bi z njimi. Že dolgo pa pozivajo bosansko vlado, naj jih razbremeni in tamkajšnje migrante naseli v druge dele države. Toda nova bosanska vlada se niti zdaj, osem mesecev po volitvah, še ni konstituirala. Poleg tega Republika Srbska na svoje ozemlje noče sprejemati migrantov.