Amnesty International Slovenija (AIS) in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) sta po terenski preiskavi potrdila poročanje slovenskih medijev, ki jim je več ducat migrantov v Veliki Kladuši in Bihaću zaupalo, da jih je slovenska policija vrnila hrvaški policiji, čeprav so zaprosili za azil. Takšno ravnanje policije je v nasprotju z mednarodnim pravom. Na notranjem ministrstvu vse navedbe še vedno zavračajo.

Predstavniki AIS so v pogovoru s 70 migranti ugotovili, da jih je 58 prišlo do slovenske meje, 51 jih je zaprosilo za azil, vendar so bili vrnjeni na Hrvaško. »Policisti so nam rekli, da nas bodo odpeljali v azilni kamp, a nas niso. Najprej smo bili v manjšem kombiju, potem so pripeljali večjega, v katerem so bili že ljudje iz Pakistana in Bangladeša, skupaj okoli 25 ljudi. Ko so nas peljali nazaj na mejo s Hrvaško, je voznik vozil kot nor,« je za AIS povedal 17-letni Belghiri, ki je v Slovenijo prišel v začetku junija s petimi fanti iz Alžirije, Maroka in Palestine.

Tako kot Belghiri so tudi drugi migranti predstavnikom AIS povedali, da so slovenski policisti njihove prošnje za azil v Sloveniji bodisi ignorirali, bodisi jih zavajali, da jih bodo odpeljali v azilni dom, kjer bodo lahko vložili prošnjo, a so jih vrnili na Hrvaško, ali pa so jim izrecno zatrdili, da azila zanje v Sloveniji ni. Kot je še pojasnila predstavnica AIS Jerneja Turin, so prav tako morali podpisovati dokumente, katerih vsebine niso razumeli, saj naj bi jim bil zagotovljen slab ali zavajajoč prevod, vrh vsega so bili soočeni še z nesramnim odnosom prevajalcev.

AIS: Uporabljennepravilen postopek Opisano ravnanje policije na meji je bilo po mnenju AIS in PIC neskladno z mednarodnim pravom. Pravilen postopek, ko nekdo na meji zaprosi za azil, je po razlagi Turinove namreč naslednji: »Policisti bi morali po zakonu o mednarodni zaščiti izvesti tako imenovani predhodni postopek, v katerem namero registrirajo in človeka identificirajo. V tem času mora imeti zagotovljeno prevajanje. Po registraciji namere prošnje za azil ga odpeljejo v azilni dom, kjer lahko vloži prošnjo. O prošnji nato odloča ministrstvo za notranje zadeve. Po naših ugotovitvah pa so policisti kar sami odločali, ali lahko nekdo vloži prošnjo za azil. To je povsem neprimerno. Po mednarodnem pravu in slovenski zakonodaji ima namreč vsakdo pravico vložiti prošnjo za azil.« Na notranjem ministrstvu zavračajo navedbe nevladnih organizacij, kot že poprej poročanje slovenskih medijev. »Slovenska policija v celoti in vedno upošteva pravice tujcev, tudi ko govorimo o pravici do mednarodne zaščite,« je dejal državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic in dodal, da nikakor ne drži, da v Sloveniji ni mogoče zaprositi za mednarodno zaščito. Pri notranjem nadzoru – tega so za medije še pred tednom dni zanikali – policija doslej ni ugotovila nobenih nepravilnosti. Če bodo ugotovili napake pri delu policistov, nameravajo ukrepati, je zatrdil. »Po trenutnih ugotovitvah določene osebe, ki navajajo, da jim je bil onemogočen dostop do mednarodne zaščite, sploh niso bile v Sloveniji,« je dejal državni sekretar. Kako si torej državni sekretar razlaga razkorak med zagotovili migrantov slovenskim novinarjem in nevladnim organizacijam ter povsem drugačno zgodbo slovenskih državnih oblasti? Šefic namiguje, da za vsem stojijo tihotapske tolpe. »Osebe, ki poskušajo priti do svoje ciljne države, so zelo dobro inštruirane. Vsak poskuša doseči svoj cilj, ki je legitimen. Morda gre tudi za usmerjanje organizatorjev, podobno, kot jim povedo, kje morajo čez mejo ali kakšno izjavo morajo podati,« je razmišljal državni sekretar.

Šefic: Sporazum s Hrvaško o vračanju migrantov je ustrezen Zgodba vrnjenih migrantov iz BiH pa se ne konča zgolj pri očitkih, da jim je bila kršena pravica dostopa do azila v Sloveniji, na Hrvaško se jih po oceni AIS prav tako ni vračalo v skladu z zagotovljenimi pravicami. »Država lahko v skladu z evropsko azilno zakonodajo po dublinskem postopku nekoga vrne v drugo državo članico EU, če ugotovi, da je ta pristojna za obravnavo njegove prošnje, a mora tudi to narediti v nekem postopku, v katerem ugotavlja, katera država je zanj pristojna in ali je res prišel iz te države ter kakšna je stopnja njegove ogroženosti, če bi ga tja vrnili. Nič od tega se ni dogajalo,« je poudarila Turinova. Podobno kot generalna policijska uprava zavrača očitke o nasilnem vračanju, državni sekretar Šefic ne sprejema priporočila nevladnikov, naj se za vračanje migrantov na Hrvaško ne uporablja več dvostranski sporazum z našo južno sosedo, ker ta ne vsebuje zadostnih varovalk, da se bo za vsakega posameznika preverilo, ali so na Hrvaškem ogrožene njegove človekove pravice. »Ne vidimo razloga, da tega sporazuma ne bi izvajali,« je predlog zavrnil Šefic.

Porast vrnjenih Hrvaški, upad prosilcev za azil Da se je v ravnanju slovenske policije med majem in junijem nekaj moralo spremeniti, nakazuje tudi število registriranih namer o vložitvi prošnje za azil. Če je za azil še maja zaprosilo 760 oseb, je bilo junija takih zgolj še 259. Hkrati se je krepko povečalo število oseb, ki jih je slovenska policija vrnila hrvaškim organom: s 146 maja se je število vrnjenih junija povzpelo na 631. Šefic porast pojasnjuje z boljšim izvajanjem dvostranskega sporazuma s Hrvaško in povečanim pritokom nezakonitih migrantov. Manjše število prošenj za azil pa naj bi bilo pripisati temu, da veliko ljudi prekine postopek in zapusti azilni dom. Je pa Šefic zatrdil, da spremenjena politika ravnanja slovenske policije, o kateri so slovenskim medijem in nevladnim organizacijam govorili migranti, zagotovo ni posledica dogovorov med šefi policij in notranjimi ministri iz regije. »V nobenih sklepih ni zajeta možnost zavračanja prošenj za mednarodno zaščito. Takšni dogovori bi bili popolnoma nesprejemljivi,« pravi Šefic.

PIC ima pooblastila migrantov za vložitev upravnih sporov proti policiji V Pravno-informacijskem centru so od nekaterih migrantov, s katerimi so se pogovarjali v BiH, dobili pooblastila, da proti slovenski policiji zaradi postopkov na meji vložijo upravni spor. Po pojasnilih direktorice PIC Katarine Bervar Sternad se za zdaj še niso odločili, kaj bodo s temi pooblastili dejansko storili. Po pogovorih z migranti v organizaciji sicer niso mogli potrditi nekaterih navedb, da naj bi se tudi slovenska policija nasilno vedla do migrantov. Sistematičnega fizičnega ali psihičnega nasilja slovenskih varnostnih organov ali ravnanj, ki naj bi kazala na nespoštljivo obravnavo, v PIC niso zasledili.