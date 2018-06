Med drugim so preiskali dijaški dom in še nedokončan dom za starejše. Iskali so sledi in predmete, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, ter sledi in predmete za izvrševanje kaznivih dejanj, je povedala tiskovna predstavnica izpostave notranjega ministrstva v Unsko-sanskem kantonu Snežana Galić.

Dodala je, da so operacijo izvedli zaradi varnostnih razmer in zadnjih dogodkov v kantonu. Pri tem je izpostavila sobotni pretep med migranti v Veliki Kladuši, v katerem je umrl migrant iz Maroka. V povezavi s tem dogodkom so prijeli dva človeka.