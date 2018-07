Predsednik Rdečega križa Unsko-sanskega kantona Husein Kličić je opozoril, da morajo normalizirati razmere v improviziranem šotorišču v vasi Trnovi, saj so ljudje prisiljeni živeti na prostem v blatu na livadi, potem ko je ob močnem dežju in vetru voda v noči na torek poplavila skoraj polovico šotorišča. Med njimi je tudi 40 otrok, starih med enim in šestimi leti, je dejal za portal klix.ba.

Neurje dočakali na prostem

Nevladne organizacije, ki pomagajo migrantom, so pozvale pristojne oblasti in mednarodno skupnost k nujnemu ukrepanju, saj so razmere za migrante v Bihaću in Veliki Kladuši katastrofalne. Opozarjajo na humanitarno katastrofo. Več tisoč tisoč ljudi na območju je namreč neurje dočakalo na prostem, medtem ko jim oblasti BiH kljub pozivom že nekaj mesecev niso zagotovile ustrezne nastanitve.

Občasno ukrepajo lokalne oblasti, medtem pa šotorskega naselja s 50 posebnimi šotori, ki ga je podarila Avstrija, iz neznanih razlogov še vedno niso postavili, so opozorili. Spomnili so še, da je bil doslej dosežen konkreten dogovor le o namestitvi 300 žensk in otrok v nek hotel.

Tudi vodja urada Mednarodne organizacije za migracije (IOM) v BiH Peter Van Der Auweraert je razmere v Bihaću in Veliki Kladuši označil za krizne. Kot je pojasnil, je Velika Kladuša majhno mesto, na ulicah pa je 1500 migrantov, medtem ko jih je v večjem Bihaću med 2000 in 2500.

V BiH je letos prišlo okoli 8300 ilegalnih migrantov in beguncev, vsak teden pa jih trenutno v državo prihaja med 400 in 500.

Van Der Auweraert je ob tem opozoril, da migranti mislijo, da bodo iz BiH z lahkoto prišli na Hrvaško, vendar pa je zaradi okrepljenih hrvaških kontrol na meji to postalo težko. Po oceni IOM je v BiH tako obtičalo med 4000 in 4500 migrantov.

Po oceni organizacije jih bo od tega med 3000 in 3500 ostalo v BiH tudi čez zimo, zato jim je potrebno zagotoviti ustrezne bivalne pogoje. Po navedbah Hine je še potrdil, da je večina migrantov ekonomskih, povečalo pa se je tudi število iranskih migrantov, ki po odpravi vizumov za Irance v Srbiji prihajajo v regijo preko te države.