Po velikosti namreč oba spadata med, recimo jim, srednje velike športne terence. Povedano drugače: XC60 v dolžino meri 4,69 metra, cherokee pa 4,65, kar pomeni tudi, da sta to udobna štirikolesnika za štiri odrasle potnike, pogojno tudi za pet. Pri čemer volvova daljša medosna razdalja (2,86:2,71 metra) pomeni tudi, da ima v osnovi šved nekaj več prostora za noge potnikov na zadnji klopi, kar pa cherokee izniči z dobrodošlim dodatkom – vzdolžno pomičnimi zadnjimi sedeži. Od položaja katerih je odvisna tudi zmogljivost prtljažnika – medtem ko je pri volvu 505 litrov, pri jeepu niha od 448 do 570.

Pa spredaj? Voznik se bo za volanom obeh počutil prijetno, v velikih sedežih udobno, kljub omenjenim zajetnim meram mu bo takoj jasno tudi, da sta pregledna v vse smeri. Vseeno pa pri volvu domala vse deluje še stopnjo ali dve bolj sofisticirano, prestižnejše, privlačnejše, kakovostnejše. Večina funkcij se pri obeh upravlja prek velikih za dotik občutljivih zaslonov, ki sta lahko zgled večini, saj sta precej odzivna in ne preveč zapletena za uporabo, če kaj, pri jeepu zmoti le, da je včasih nekaterih reči na zaslonu enostavno preveč in so zato toliko manjše, da med vožnjo zahtevajo preveč pozornosti, da ravno želeno »zadenemo« s konico prsta. No, pa smo pri vožnji.

Obema testnežema so bili skupni dizelski motor, samodejni menjalnik in štirikolesni pogon, domala enako pa sta imela motorja tudi moč – 2-litrski pri volvu je premogel 190 konjev (140 kW), 2,2-litrski pri jeepu pa 195 KM (143 kW). Pri odzivnosti, lahkotnosti pri pospeševanju (prvi denimo do stotice pospeši v 8,4 sekunde, drugi v 8,8) in podobnem bistvene razlike ni bilo občutiti, je bila pa vožnja s švedom prijetnejša, tišja, tako ali drugače bolj »kultivirana«. Medtem ko je denimo cherokeejev motor v mirovanju po dizelsko »brundal«, se volvovega domala ni slišalo, enaka je bila zgodba tudi pri pospeševanju in vožnji pri višjih hitrostih, pa tudi v ovinkih je XC60 deloval bolj stabilno, z manj nihanja in nagibanja, trdneje. Za nameček se je motor pri švedu izkazal tudi za varčnejšega, saj nam je v povprečju popil 7,9 litra dizelskega goriva, medtem ko je cherokee potreboval dobrega pol litra več – 8,5. Na resnejše terenske preizkušnje ju nismo popeljali, sta se pa na gozdnih poteh in makadamu tudi zavoljo oddaljenosti od tal (216 milimetrov pri XC60 in 201 pri cherokeeju) počutila kot doma; še malce bolj jeep, ki nudi tudi več programov terenske vožnje.

In cena? 43.990 evrov za XC60 z začetno, a dovolj bogato opremo, potrebuje razlago: tako »nizka« je bila v veljavi pred časom, zdaj pa primerka, enakega testnemu, ni več; nadomestila ga je tako imenovana blagohibridna različica, z majhnim pomožnim elektromotorjem, ki stane deset tisočakov več. Malce bolje opremljeni cherokee stane 52.990 evrov. Več pa v sklepu.