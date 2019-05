Kakorkoli, ko igro zaženete, se na sicer gladki, prosojni površini nabere polno mehurčkov. Ki se nato, če vse skupaj pustite pri miru, počasi zbirajo in združujejo v večje, dokler tudi ti ne izginejo in nastane spet le gladka, prosojna površina. In prav pri tem smo našli nekaj simbolične podobnosti z dogajanjem v avtomobilskem svetu. Potem ko je bilo v njem v zadnjih letih »združevanja mehurčkov« (beri: poglabljanj sodelovanja, prevzemov ali združevanja proizvajalcev) kar nekaj, spomnimo se le zadnjega med skupino PSA in Oplom, so se obrisi naslednjega začeli kazati ta teden. Gre za morebitno združitev skupin FCA in Renault.

Če se na prvi pogled komu to nemara ne zdi bog ve kaj, dodajmo, da pod prvo spadajo znamke avtomobilov Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Maserati, Jeep in Ram, pod drugo pa Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung motors in Lada, če ji prištejemo še tesna partnerja iz že obstoječega zavezništva, pa še Nissan in Mitsubishi. Da, tako ali drugače bi se med seboj tesneje povezalo več kot deset znamk, s čimer bi dobili novega najmočnejšega igralca na globalnem avtomobilskem trgu, ki skupno na leto proizvede, takole čez prst, 1,5-krat več vozil kot zdaj prvi koncern Volkswagen ali druga Toyota.

Pa pustimo ob strani »dobre« novice, da naj bi to novoustanovljeni skupini prineslo višje dobičke in hkrati tovarn ne bi zapirali, saj bi dodaten »plus« ustvarjali s sinergijami drugih vrst. Vse to so poudarjali že tako rekoč vsi zapisi in prispevki, sami pa se na tem mestu čutimo dolžni na vse skupaj pogledati z malce bolj romantičnega vidika, s tistega ljubiteljev avtomobilov. Za te nova združitev namreč ne prinaša nič dobrega, saj se je prav vsakič do zdaj pokazalo, da se z njimi izgublja in počasi izgubi pristnost, identiteta posamezne znamke. Da se dogaja, in se bo vedno pogosteje dogajalo, da ima avto znamke A enako armaturno ploščo kot tisti znamke B. Ali da je ključ ljudske znamke C povsem enak tistemu prestižnega proizvajalca D. Ki ima obenem enake tipke na volanu kot avto znamke A. Ta pa ima enak motor in menjalnik kot vsi drugi. Tako se bodo tudi meje med lastnostmi avtomobilov posameznih znamk, ki so skozi leta in desetletja postale že stereotipne in si prav na ta način ustvarile zvesto bazo oboževalcev, v veliki meri ali povsem zabrisale. S čimer niti ni več daleč dan, ko bodo številni »različni« avtomobili istega razreda enaki in se bodo med seboj razlikovali le še po logotipih na volanu, platiščih, zadku...

No, pa saj se z nekaterimi to v bistvu že dogaja, tu in zdaj. A »mehurčkov« je bilo še pred kratkim vseeno veliko, zdaj pa počasi že nastaja gladka, prosojna površina...