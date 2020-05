Kot so minuli teden sporočili iz družbe, bo poleg omejitve najvišje hitrosti vsak volvo odslej opremljen tudi s posebnim ključem, ki bo lastniku omogočil nastavitev dodatnih omejitev. Tako bo lahko ta med drugim začasno omejil možnost izklopa nekaterih varnostnih pripomočkov, če bo svoj avtomobil denimo posodil nekomu drugemu.

Poteza, napovedana v začetku lanskega leta, je del Volvovega programa za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in omejitev števila žrtev prometnih nesreč, ki nosi ime Vizija 2020. Doslej so modeli ikonske švedske znamke, odvisno od zmogljivosti motorjev, lahko dosegli do okoli 250 kilometrov na uro.

V Volvu so ob napovedi omejitve najvišje hitrosti navedli tudi izsledke raziskav, ki so pokazale, da nad določenimi hitrostmi niti najboljše varnostne rešitve ne morejo preprečiti najhujših posledic prometnih nesreč.

Odločitev je sicer pomembna predvsem za uporabnike nemških avtocest, kjer na nekaterih odsekih ni zakonskih omejitev hitrosti. Drugod po Evropi je hitrost omejena večinoma na 120 ali 130 kilometrov na uro. Je pa po vsej Evropi, odvisno od učinkovitosti dela organov pregona, veliko kršitev pravil, vozniki pa z divjanjem in objestno vožnjo pogosto povzročajo hude nesreče.

Omejevanju hitrosti so, podobno kot prevelikemu in prehitremu omejevanju izpustov CO2, do zdaj najbolj nasprotovali trije veliki nemški proizvajalci, ki slovijo po velikih in hitrih avtomobilih.