Stvari se s časom spreminjajo. Nekatere na bolje, druge na slabše. Če zapisano prevedemo v avtomobilski svet, je tako, da nekateri proizvajalci, ki so nekoč imeli vidno vlogo, danes te nimajo več ali celo ne obstajajo, drugi pa so se dvignili in postali pomembni igralci na globalnem trgu. In prvi, na katerega pomislimo ob nazadnje napisanem, je Kia. Ustanovljena je bila leta 1944, še nedavno, pred manj kot dvema desetletjema, pa so bili njihovi avtomobili navaden… No, kar sami vstavite besedo, ki sočno opiše slabe avtomobile. A danes nikakor ni več tako. Ravno obratno! Kia je s številnimi kakovostnimi avtomobili postala ena vidnejših in naprednejših znamk nasploh, na evropskih tleh pa je bil eden od znanilcev »novega časa« že pred 13 leti model cee'd. Ki je vmes, z aktualno tretjo generacijo, v imenu izgubil opuščaj in se kot ceed zdaj zares povsem enakovredno postavlja po robu najboljšim v bržčas še vedno s konkurenco najbolj zasedenem razredu v Evropi – tistem petvratnih kombilimuzin.

O tem smo se sami prepričali že pred časom, posebej pa nas je navdušil zadnji testni primerek z odličnim 1,4-litrskim turbobencinskim motorjem s 140 konjskimi močmi (103 kW) pod pokrovom. Z njim je ceed, vsaj za naš okus, popolna kombinacija, saj je uglajen, tih, poskočen (do stotice denimo pospeši v 8,6 sekunde), prožen (že pri nizkih vrtljajih), glede na vse našteto pa tudi zgledno varčen, saj nam je na testu porabil 7 litrov bencina na 100 kilometrov. In ko vse to prištejemo že znanim lastnostim avtomobila, kot je ravno prav trdo vzmetenje, da je udoben in hkrati trden v ovinkih, dober položaj za volanom in dobra preglednost, je jasno, da se bo v njem voznik počutil odlično.

Ko smo omenili počutje za volanom, dodajmo, da ceed za razliko od nekaterih tekmecev za navdušenje ali pozitiven šok še vedno ne poskrbi v istem hipu, ko se vanj usedemo – ne daje namreč kakšnega »vesoljskega« občutka. Številnih gumbov in stikal, ki jih ima, smo se že kar malce odvadili, zato bi kdo znal pripomniti tudi, da ne deluje najbolj sodobno. A na vse to uporabnik pozabi takoj, ko ugotovi, da je tovrstno upravljanje različnih nastavitev in infozabavnega sistema, v kombinaciji z vseeno za dotik občutljivim zaslonom, še vedno z naskokom najhitrejše in daleč najenostavnejše za uporabo. Če kje, smo malce več »digitalnega« pogrešali le pri merilnikih za volanskim obročem, pohvale pa si zaslužijo tudi kakovostni materiali in prostornost, tako na zadnji klopi kot v 395-litrskem prtljažniku.

Paket EX fresh, s katerim je bil opremljen testni primerek, je sredinska možnost med osnovno in najbogatejšo različico, kar pomeni, da ponuja veliko (denimo sistem za preprečevanje naleta, opozorilnik pri prekoračitvi voznega pasu, samodejno dvopodročno klimatsko napravo, navigacijski sistem, kamero, zadnje parkirne senzorje…), ne pa čisto vsega (sistem za preprečevanje naleta nima funkcije prepoznavanja pešcev, ni sistema za zaznavanje ovir v mrtvem kotu…); za to je treba pogledati še k stopnji višje. Zato se cena 24.690 evrov na prvi pogled zdi precej visoka, a glede tega se tako in tako nobena Kiina juha ne poje tako vroča, kot se skuha. K omenjeni redni ceni namreč vselej ponudijo visoke popuste, tako redne (v tem primeru kar 3200 evrov) kot tiste, povezane s financiranjem, s čimer je lahko cena ceeda, kot je bil testni, tudi pod 20 tisočaki.