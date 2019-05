Ko beseda nanese na električne avtomobile, vedno znova pridemo do sklepa, da se večina debat vrti okrog baterij. Skorajda nihče namreč ne govori o tem, kako hitro se vozi električni avto, kakšne pospeške ima, kako velik prtljažnik in podobno, prav vsi pa o stvareh, ki so posredno ali neposredno povezane z baterijami. Od tega, kako hitro se napolnijo, kako zmogljive so (beri: kakšen doseg omogočajo določenemu avtomobilu), koliko let oziroma polnjenj bodo držale primerno zmogljivost ter ne nazadnje o tem, kaj bo z vsemi izrabljenimi baterijami in kako jih bodo reciklirali. No, v zadnjem času pa ob robu nekaterih precej senzacionalističnih poročanj medijev o vžigih in požarih električnih vozil zavoljo vnetja baterije tudi o tem, pa o težavah z dobavami, ker je tako rekoč celotna proizvodnja skoncentrirana na Kitajskem. Skratka, tako kot smo bili desetletja vajeni, da je za srce avtomobila veljal motor, se zdi, da se je s prihodom električnih vozili spremenilo tudi to in zdaj za srce, pljuča in še kaj veljajo – baterije.

Potrebna bo nova tehnologija

Kakorkoli pogledamo, so baterije v zadnjih letih glede zmogljivosti močno napredovale in zdaj pri večini novih in domala vseh prihajajočih električnih vozilih že omogočajo takšne dosege, da argument tistih, ki so kot glavni razlog proti električnim vozilom omenjali prav tega, počasi odpada. Seveda pa so morali v ta namen precej optimizirati njihovo sestavo. »Če gledamo razvoj litij-ionskih baterij za električna vozila, se je specifična gostota celic povečala za približno 30 odstotkov. Se je pa napredek pri tej vrsti celic, ki jih uporabljamo zdaj, zelo upočasnil, saj se že približujemo teoretični meji specifične gostote 300 Wh/kg. Vedeti je treba tudi, da na začetku ni bilo večjih električnih vozil, ki bi lahko prevažala okoli večje kapacitete, in je bilo mišljeno, da se električno vozilo uporablja le za dnevne krajše migracije. Danes pa se pričakuje, da bo električni avto z enim polnjenjem prevozil vsaj 400 kilometrov, kar pomeni, da je potreben večji prostor za baterije, ki ga manjša vozila nimajo,« nam razloži Nejc Šter, vodja razvoja baterijskih sistemov pri podjetju Metron, in opozori, da s tehnologijo celic, ki jo poznamo zdaj, ni več prav veliko manevrskega prostora za napredek, zato bo za večje domete potrebna nova tehnologija: »A da bo prišlo do njene praktične uporabe v vozilih, lahko čakamo vsaj še od 10 do 15 let. Eden od pogojev Evropske unije, ki financira razvoj novih tehnologij, pa je tudi, da materiali v novih celicah ne smejo biti specifični, v smislu, da bi se nahajali le v Afriki, kot na primer kobalt.«

Pri omembi materialov je treba dodati, da se, kot pravi Šter, na trgu trenutno čuti pomanjkanje različnih surovin, hkrati pa so premajhne tudi proizvodne kapacitete. Ob tem je proizvodnja baterij skorajda v celoti skoncentrirana na Kitajskem, Evropa pa na tem področju neverjetno zaostaja. »Da se vzpostavi nova proizvodnja, traja približno pet let, v Evropi pa trenutno še nimamo proizvodnje litij-ionskih baterij,« še pravi Šter. No, se bo pa tudi to v kratkem spremenilo, saj so pri največjem proizvajalcu avtomobilov na svetu, koncernu Volkswagen, ravno pred dnevi razkrili načrte za izgradnjo tovarne baterij. Ta bo v Salzgittru v nemški zvezni deželi Spodnja Saška, kjer so baterije za električna vozila do zdaj razvijali, zdaj pa jih bodo tudi izdelovali. »Kot del naše ofenzive elektrifikacije načrtujemo, da bomo baterijske zmogljivosti zagotovili s strateškimi partnerstvi, hkrati pa želimo razširiti naše produktne zmogljivosti v Evropi, v podporo našim načrtom rasti. Glede na vse večjo kompleksnost naše industrije in z njo povezanimi izzivi je ključnega pomena, da se osredotočimo na našo osnovno dejavnost,« je ob tem povedal predsednik nadzornega sveta Volkswagna Hans Dieter Pötsch.