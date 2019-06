Hromadžićeva naj bi po prepričanju tožilstva sestro z nožem napadla med prepirom, kričanje pa naj bi nato prebudilo še mamo. Ko je želela posredovati med dvojčicama, naj bi obdolžena napadla še njo in jo poškodovala.

Tožilka Tadeja Majcen je tik pred koncem glavne obravnave malenkostno spremenila obtožnico. Če je doslej v njej pisalo, da je Hromadžićeva v tragičnem dogodku uporabila dva noža, je zdaj v obtožnico zapisala, da je uporabila nož z vsaj deset centimetrov dolgim rezilom.

Kot je Majcnova še navedla v sklepnih besedah, so bili vbodi po mnenju izvedencev siloviti, kar naj bi dokazovalo, da je dejanji zagrešila na grozovit način. Prav tako naj bi žrtvama tudi sledila, ko sta ji skušali pobegniti, kar naj bi dokazovalo, da je bila odločena svoje dejanje dokončati.

Tožilka predlaga 30 let zaporne kazni

Kljub mnenju izvedencev psihiatrične stroke o osebnostnih motnjah obdolžene in zmanjšane zmožnosti obvladovanja v času dejanja je tožilka prepričana, da je Hromadžićeva razumela pomen svojih ravnanj. Senatu je zato predlagala, da jo obsodi na 27 let zapora za umor sestre in 14 let za poskus umora matere ter ji kazen združi v 30 let zaporne kazni.

Obramba pa meni, da bi ji sodišče moralo izreči kvečjemu obsodilno sodbo za uboj na mah in poskus uboja na mah, saj da je dejanje storila v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Ob tem je njen zagovornik Franci Šoštarič še predlagal, da bi jo iz pripora premestili v hišni pripor. Sodišče je hkrati spomnil še na to, da pri odločanju upošteva tudi razmere, v katerih so živele ženske.

Hromadžićeva je ob koncu glavne obravnave zelo obžalovala dogodke in dejala, da jo bo to spremljalo do konca življenja. Pripomnila je še, da jo mama zdaj obiskuje v priporu, spore pa naj bi tudi že zgladili.