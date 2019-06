Katja Drobnič je priznana strokovnjakinja za krvne madeže. V sojenju Mariborčanki Medihi Hromadžić je dobila nalogo spisati forenzično izvedensko mnenje. Drobničeva je pregledala obsežno dokazno gradivo in si ogledala fotografije neštetih krvnih madežev in luž v stanovanju in na stopnišču bloka na Pobrežju, kjer se je 8. marca lani pripetil grozovit umor. Obtožena 38-letna Hromadžićeva je tam vzela življenje sestri dvojčici Mersihi, napadla je tudi svojo mater.

Ali je žrtev sedela ali ležala?

Zaslišanje profesorice za kriminalistično tehniko in forenzično genetiko je predlagala obtožba. Okrožno tožilko Tadejo Majcen je zanimalo, ali bi Drobničeva na podlagi krvnih sledi zmogla oceniti potek dogajanja, med drugim v katerem položaju sta bili sestri in kako sta se gibali. Ključno vprašanje tožilke s tem v zvezi je bilo predvsem tisto, ali je Mediha morda na zahrbten način izvršila umor s tem, ko je pričela zabadati v spečo Mersiho. Zato je Majcenova vprašala pričo, ali je bila oškodovanka na postelji v sedečem ali ležečem položaju. »Do tega vprašanja se ne morem opredeliti,« ji je odgovorila izvedenka.

Pregledovanje desetin fotografij krvnih sledi po njeni oceni dokazuje zgolj to, da je dogajanje trajalo kar nekaj časa in da je bila krvavitev zelo intenzivna. Specialnost izvedenke so forenzične analize DNK. Kljub temu ni morala odgovoriti na vprašanje, čigava je bila kri v posameznem madežu. To bi bilo namreč nesmiselno. Obtoženka in pokojna sta bili enojajčni dvojčici in sta zato imeli identično kri, je pojasnila sodnemu senatu, ki mu predseduje okrožni sodnik Danilo Obernsel.

Drobničeva ne dvomi, da je bila umorjena tista, ki je tako močno krvavela. Policisti so namreč slikali tudi obtoženo potem, ko so ji odvzeli prostost in je vklenjena, v pižami, skrušeno sedela na stopnicah. Iz fotografij je razvidno, da je Hromadžićeva imela poškodovan zgolj prst na desni roki, madeži na hlačah pa so bili takšni, da to ni mogla biti njena kri. Obtožena je vseskozi pozorno poslušala izvedenko in si ogledovala posnetke grozovitega dogajanja na njenem domu. Čustev ni razkrivala.