Kaj je v svojem izvedenskem mnenju, ki ga je že pred časom brez prisotnosti javnosti predstavil sodnemu senatu pod vodstvom Danila Obersnela, zapisal psihiater Mladen Vrabič, uradno ni znano, po takratnem pisanju Večera pa naj bi ocenil, da je bila v času dogodka povsem prištevna. Očitno tudi v danes dopolnjenem mnenju svoje ocene ni bistveno spremenil, kar je sklepati iz zahteve obrambe po novem izvedencu.

Sodni senat bo o tem, ali bo izvedensko komisijo medicinske fakultete pooblastil za imenovanje še drugega izvedenca, odločil do naslednje obravnave, ki je razpisana za naslednji petek. Na njo bo sicer najverjetneje znova povabil tudi Vrabiča, potem ko je zagovornik Hromadžićeve Franci Šošterič že danes zahteval preložitev zaslišanja psihiatra, ki mu je dopolnjeno mnenje poslal le dan pred današnjo obravnavo.

Čeprav je bil Šošterič mnenja, da je imel premalo časa, da se z mnenjem dobro seznani, in da se s tem obtoženi krši pravica do obrambe, tožilka Tadeja Majcen pa, čeprav je bila mnenja, da ni razloga za preložitev, temu ni izrecno nasprotovala, se je sodnik Obersnel odločil zaslišanje Vrabiča izpeljati. Ob tem je danes zavrnil še neposredna zaslišanja nekaterih predlaganih prič.

Napadena mama hčerki očitno že oprostila

Današnjega naroka se je udeležila tudi mati obtožene, ki naj bi jo slednja tragičnega dne prav tako napadla, a na srečo ne usodno. Iz njunega srečanja na hodniku je bilo vidno, da ji je očitno vse že odpustila, saj jo je tolažila in ji skušala dati nekaj stvari, česar pa pravosodna policista seveda nista mogla dovoliti.

Tožilstvo je 38-letnici na predobravnavnem naroku v zameno za priznanje predlagalo 30 let zapora, a obtožena na to ni pristala. Kot izhaja iz obtožnice, naj bi v družinskem sporu najprej napadla sestro in jo 48-krat zabodla z nožem. Vmes je v dogajanje posegla mati, ki jo je zabodla vsaj dvanajstkrat. Sestra je uspela priti do hodnika in poklicati pomoč, obtožena pa naj bi jo tam še večkrat zabodla, tako da je na kraju dogodka umrla.

Potem ko je na sodišču dolgo molčala, je sredi decembra vendarle opravila svoj zagovor. Povedala je, da se spominja bolj malo, vseeno pa je o dogodku vedela povedati, da si je zjutraj pripravljala zajtrk v kuhinji, nato pa je v prostor prišla sestra in jo žalila, zasmehovala in zaničevala.

Sestra naj bi ji grozila z majhnim nožem, ko ga je odložila na mizo, pa ga je zgrabila, da bi ga skrila, a je sestra to opazila. Potem naj bi se prerivali okoli noža, pri čemer se je spomnila, da jo je zabodla, a ne ve kolikokrat. Ko je v kuhinjo prišla mati, je sestra po njenih besedah povsem spremenila svoje obnašanje.