Sky Sport Italia trdi, da gre za 3,5 milijona evrov, ki jih bodo modri porabili za prihod Franka Lamparda na Stamford Bridge. Sarri, ki se kljub zmagi v evropski ligi, to je bila njegova prva večja lovorika, in tretjemu mestu v angleškem prvenstvu premier league ni priljubil navijačem, naj bi nato podpisal triletno pogodbo z Juventusom, pišejo na Apeninskem polotoku. Tudi zato so 60-letnika že v preteklosti večkrat omenjali za naslednika Massimiliana Allegrija.