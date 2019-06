Manchester City, ki je letošnjo sezono zaključil s kar 97 točkami in še drugič zapored osvojil naslov angleškega prvaka, se bo v obrambo tretjega podal proti West Hamu. Angleški podprvak in aktualni evropski prvak Liverpool se bo pomeril z Norwichem, medtem ko bosta za derbi uvodnega kroga poskrbela Chelsea in Manchester United. Petouvrščena ekipa sezone 2018/2019 Arsenal čaka gostovanje pri Newcastlu, njegov mestni tekmec Tottenham pa se bo pomeril s povratnikom med angleško elito Aston Villo.

Pari uvodnega kroga angleškega prvenstva: 9. avgust: Liverpool – Norwich City 10. avgust: West Ham United – Manchester City, Bournemouth – Sheffield United, Burnley – Southampton, Crystal Palace – Everton, Leicester City – Wolverhampton, Watford – Brighton, Tottenham – Aston Villa 11. avgust: Newcastle United – Arsenal, Manchester United – Chelsea