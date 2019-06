Do začetka nove sezone v prvi slovenski ligi je še natančno mesec dni, večina klubov pa je na začetku tedna že začela pripravljalno obdobje. Med vodilnimi moštvi počivajo le še igralci Olimpije, ki se bodo na jutrišnjem uvodnem treningu zbrali v Spodnji Šiški. Dva tedna po osvojitvi naslova prvaka v drugi ligi so priprave odprli v Bravu, ki ga čez mesec dni čaka premierni nastop v prvoligaški konkurenci.

»Premor je bil tako kratek, da časa za daljši dopust ni bilo. V ekipi smo že v polnem pogonu, pred nami je trdo delo, saj nas kmalu čakajo prve tekme,« pravi eden od najizkušenejših v ljubljanski zasedbi Andraž Kirm, ki bo znova zaigral v prvi slovenski ligi. Bravo še ni predstavil nobene okrepitve, klub pa je za nastopanje med najboljšimi ohranil jedro zmagovitega moštva iz minule sezone. Domet novinca na prvoligaški sceni bodo deloma razkrile že prijateljske tekme. Bravo do začetka prvenstva načrtuje vsaj štiri preizkušnje. Do zdaj so potrdili dvoboje z Rijeko, Radničkim iz Niša in Tuzlo. Udarni cilj moštva bo obstanek v prvi ligi.

Premiera na najvišji ravni slovenskega nogometa čaka tudi trenerja Dejana Grabića, ki ima do prve uradne tekme pet tednov časa za pripravo. »Upam, da so se igralci med kratkim premorom spočili predvsem na psihološki ravni. Verjetno igralci že čutijo nekaj napetosti pred začetkom nove sezone, a imamo tudi nekaj posameznikov, ki so zaigrali na višji ravni. Ker je moštvo že uigrano, lahko med pripravami preskočimo kakšen korak. Nikakor ne bomo zanemarjali bazičnih elementov priprav, vendar bomo lahko hitro začeli specialno pripravo,« je komentiral Dejan Grabić.

V klubu se medtem pripravljajo tudi na sobotni tradicionalni turnir Ljubljana Open, ki bo znova v Stožicah. Tokrat bodo na turnirju sodelovale tudi ekipe do 14. leta. Mednarodno zasedbo sestavljajo Dinamo Zagreb, Rijeka, Udinese in Southampton.