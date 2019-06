Pri Realu iz Madrida po neuspešni sezoni, v kateri so ostali brez lovorik v španskem prvenstvu in pokalu ter ligi prvakov, temeljito prenavljajo svoje moštvo. Kraljevi klub je tako še pred začetkom poletnega prestopnega roka že podpisal dogovor s kar petimi igralci.

Največ, 100 milijonov evrov, so za Edena Hazarda plačali Chelseaju, Luka Jović je iz Eintrachta prišel za 60 milijonov evrov, odškodnina za Ederja Militaa iz Porta je znašala 50 milijonov evrov, Santos je za Rodryga prejel 45 milijonov evrov, za včeraj potrjeno okrepitev iz Lyona, Ferlanda Mendya, pa so odšteli 48 milijonov evrov.

Madridčani so tako prvič v zgodovini v enem prestopnem roku za nakup nogometašev potrošili 313 milijonov evrov in s tem porušili rekord izpred desetletja, ko so za Cristiana Ronalda, Kakaja, Karima Benzemaja in Xabija Alonsa odšteli 254 milijonov evrov. Končni znesek utegne do zaključka prestopnega roka sicer še precej narasti, saj tuji mediji poročajo, da je pred vrati Santiaga Bernabeua tudi zvezdnik Manchester Uniteda Paul Pogba, čigar odškodnina bo skoraj zagotovo presegla 100 milijonov evrov.