Podjetizacija ni privatizacija

Kot vajenec sem delal v podjetju na Vrhniki v 60. letih prejšnjega stoletja, ki se je ob podjetnem direktorju in odličnem računovodji vzpenjalo v oblake. Direktor je v delovni halji hodil po podjetju, vajenci smo se ga bali, pomočniki in mojstri so ga spoštljivo pozdravljali. Sestanki, ki smo jih imeli med malico, so bili kratki. V glavnem nam je direktor povedal, da bomo delali popoldne. Nihče ni ugovarjal. Edini besedi, ki ju je direktor od tujk uporabljal pogosto, sta bili, da ne bo dopustil tehnokratizma in birokratizma. Teh besed jaz takrat še nisem razumel. V velikem podjetju s 180 zaposlenimi je bilo za eno pest pisarniških delavcev: direktor, računovodja, knjigovodja in komercialist. Podjetje je cvetelo, plače so bile dobre, bile so trinajste plače, sindikalni izleti in suhomesnati izdelki po sindikalni ceni.