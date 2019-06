Na Balkanu odmeva kontroverzna razrešitev črnogorskega selektorja srbskega rodu Ljubiše Tumbakovića, ki je zavrnil vodenje izbrane vrste na tekmi proti Kosovu (1:1). Tumbaković ni želel voditi obračuna v Podgorici iz nacionalnih in političnih razlogov, zato je črnogorska nogometna zveza nemudoma ukrepala in po treh letih in pol odstavila srbskega strokovnjaka, ki je nekoč blestel na klopi beograjskega Partizana. »Zadeve ne komentiram,« je skopo sporočil Ljubiša Tumbaković, ki je v domovini že prejel ponudbo za vodenje prvoligaša Vojvodine.

»Njegova odločitev, da ne vodi moštva na tekmi s Kosovom, nas je zelo presenetila. Tumbaković je s tem kršil pogodbo, zato smo ga po soglasni odločitvi odpustili,« so obrazložili v vrhu zveze. Tekmo sta izpustila tudi črnogorska nogometaša Mirko Ivanić in Filip Stojković, ki sta rojena v Srbiji in nastopata za beograjsko Crveno zvezdo. »Odločil sem se, da proti Kosovu ne bom igral za vsako ceno, četudi nikdar več ne oblečem črnogorskega dresa,« je komentiral Mirko Ivanić. Lahko se zgodi, da Ivanić in Stojković ne bosta več igrala za izbrano vrsto Črne gore. Odstavljen je tudi Tumbakovićev pomočnik Aleksandar Janković, začasna trenerja pa sta postala Miodrag Džudović in Dragoje Leković. Črnogorski mediji obenem poročajo, da so srbski nacionalistični krogi pred tekmo s Kosovom pritiskali na črnogorske igralce, ki so rojeni v Srbiji, naj bojkotirajo obračun s Kosovom. Od nogometašev srbskih korenin so v dresu Črne gore zaigrali Adam Marušić, Marko Janković in Nebojša Kosović.

»Politika je prevladala nad športom. Tumbaković je na klopi Črne gore pustil velik pečat. Z njim smo imeli velike načrte, a je postal preteklost. Obžalujemo, da svojih pomislekov ni izrazil takoj po žrebu, ko smo izvedeli, da se bomo pomerili s Kosovom. Takrat je dejal, da bo ta obračun zanj kot nočna mora in nič več. Pred začetkom tekme smo bili postavljeni pred zid. Preko tega ne moremo,« je za Sportske novosti komentiral eden od članov izvršnega odbora črnogorske zveze, ki ni želel biti imenovan.

V tretjem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo je najbolj presenetila zmaga Turčije, ki je na kolena spravila svetovne prvake Francoze (2:0). Galski petelini sploh niso sprožili strela v okvir turških vrat. »Ko igraš tako slabo na kolektivni ravni, ne moreš pričakovati pozitivnega rezultata. Tokrat smo odpovedali in prejeli klofuto,« je ocenil francoski selektor Didier Deschamps. Turčija je s tretjo zaporedno zmago prevzela vodstvo v skupini H.